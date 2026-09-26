Cascadas cristalinas, ruinas, cielos limpios y nogales: dónde queda el rincón tucumano que resplandece en primavera

Este enclave tradicional del norte tucumano no solo cautiva por la simetría de sus cultivos de nueces, sino también por el profundo legado que late en su tierra. En el entramado verde de sus alrededores descansan vestigios arqueológicos que custodian la memoria de sus antiguos habitantes, como la mítica roca cuadrada tallada con los puntos cardinales, un mapa de piedra ancestral que las comunidades aborígenes utilizaban para orientarse entre las quebradas. La historia viva del lugar se preserva en el Museo de la Comunidad Indígena Hualinchay “Cacique Marcos Pasayo”, donde la cultura originaria dialoga en permanente armonía con el entorno natural.