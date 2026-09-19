¿La máxima superará los 30°C? Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 20 de septiembre

El tiempo en Tucumán: cómo seguirá

Para el lunes se esperan chaparrones durante toda la jornada. La mínima sería de 18°C y la máxima de 20°C. Para el martes, en tanto, la mínima sería de 13°C y la máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde.