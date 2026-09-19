SociedadClima y ecología

¿La máxima superará los 30°C? Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 20 de septiembre

La jornada tendrá cielo parcialmente nublado y vientos del sector sur. El lunes llegarían los chaparrones y la temperatura tendría un marcado descenso.

¿La máxima superará los 30°C? Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 20 de septiembre
Hace 1 Hs

Tras un sábado agradable y a horas de la llegada oficial de la primavera, el calor volverá a hacerse sentir en Tucumán este domingo 20 de septiembre de 2026. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 15°C y la máxima superará los 30°C.

La jornada arrancará con cielo parcialmente nublado y una temperatura que rondará los 21°C. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 32°C, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora del sector sur.

Hacia la noche, la temperatura se ubicará en 26°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

El tiempo en Tucumán: cómo seguirá

Para el lunes se esperan chaparrones durante toda la jornada. La mínima sería de 18°C y la máxima de 20°C. Para el martes, en tanto, la mínima sería de 13°C y la máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde.

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