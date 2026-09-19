¿La máxima superará los 30°C? Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 20 de septiembre

Tras un sábado agradable y a horas de la llegada oficial de la primavera, el calor volverá a hacerse sentir en Tucumán este domingo 20 de septiembre de 2026. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 15°C y la máxima superará los 30°C.
La jornada arrancará con cielo parcialmente nublado y una temperatura que rondará los 21°C. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 32°C, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora del sector sur.
Hacia la noche, la temperatura se ubicará en 26°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.
El tiempo en Tucumán: cómo seguirá
Para el lunes se esperan chaparrones durante toda la jornada. La mínima sería de 18°C y la máxima de 20°C. Para el martes, en tanto, la mínima sería de 13°C y la máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde.