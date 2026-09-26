La Luna de la Cosecha iluminará el cielo de Tucumán esta noche: a qué hora se podrá ver

A qué hora se verá la Luna llena en Tucumán

En San Miguel de Tucumán, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 19.29, por lo que ese será uno de los momentos a tener en cuenta para quienes quieran observarla desde la provincia. Permanecerá visible durante buena parte de la noche y se ocultará cerca de las 6.49 del domingo.