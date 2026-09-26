La Luna de la Cosecha iluminará el cielo de Tucumán esta noche: a qué hora se podrá ver

Resumen para apurados
- La Luna de la Cosecha se podrá observar este sábado desde las 19:29 en Tucumán, alcanzando casi el 100% de iluminación en el cielo nocturno tras su plenilunio vespertino.
- Aunque la fase llena ocurrió a las 13:49 bajo el horizonte, se verá al anochecer con clima favorable. Su nombre proviene de antiguas faenas agrícolas del hemisferio norte.
- El evento ofrecerá una oportunidad ideal para la observación astronómica, ya que la Luna compartirá el firmamento con planetas como Saturno y Neptuno durante la noche.
La Luna llena de septiembre, conocida como Luna de la Cosecha, podrá observarse este sábado desde Tucumán y promete convertirse en uno de los atractivos del cielo durante la noche. Aunque el momento exacto de la fase llena ocurrirá durante la tarde, el satélite natural será visible a simple vista después de su salida.
Según los datos astronómicos para San Miguel de Tucumán, la Luna alcanzará la fase llena a las 13.49 de este sábado 26 de septiembre. Sin embargo, a esa hora estará por debajo del horizonte para los observadores tucumanos.
A qué hora se verá la Luna llena en Tucumán
En San Miguel de Tucumán, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 19.29, por lo que ese será uno de los momentos a tener en cuenta para quienes quieran observarla desde la provincia. Permanecerá visible durante buena parte de la noche y se ocultará cerca de las 6.49 del domingo.
La diferencia entre el momento de la Luna llena y su aparición en el cielo tucumano se debe a que el fenómeno astronómico se produce a una hora determinada, mientras que la posibilidad de observar el satélite depende de su posición respecto del horizonte en cada lugar.
La Luna llegará prácticamente al 100% de iluminación, por lo que podrá verse especialmente brillante durante la noche.
La Luna de la Cosecha
La Luna llena de septiembre recibe tradicionalmente el nombre de Luna de la Cosecha, una denominación vinculada al período del año en el que, en el hemisferio norte, la luz lunar históricamente facilitaba las tareas agrícolas después de la puesta del Sol.
Este sábado, el fenómeno tendrá además un atractivo particular para los aficionados a la observación del cielo. La Luna compartirá el cielo con otros objetos astronómicos, entre ellos Saturno y Neptuno, aunque estos últimos requieren condiciones y, en algunos casos, instrumentos adecuados para una observación detallada.
Cómo estará el cielo en Tucumán
El pronóstico para este sábado anticipa una jornada calurosa en San Miguel de Tucumán, con una máxima cercana a los 33°. El cielo se mantendrá entre despejado y parcialmente nublado durante buena parte de la jornada.