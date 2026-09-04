“No podés amar lo que no conocés”: cómo es la estrategia de Tucumán para poner en valor nuevos destinos y atraer turistas

Pero la estrategia internacional no se limita al turismo tradicional. El avistaje de aves aparece como uno de los nichos con mayor potencial. Amaya contó que recientemente llegaron a Tucumán alrededor de 100 personas de distintos lugares para realizar esta actividad y adelantó que se trabaja en una propuesta específica en la zona de la Angostura, en el Valle de Tafí.