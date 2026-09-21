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Sismo en Tucumán este 21 de septiembre: el epicentro fue a solo 29 kilómetros de la capital provincial

Un temblor de magnitud 3,2 se registró este lunes al mediodía. ¿Lo sentiste?

EL EPICENTRO del movimiento telúrico registrado por el INPRES.
EL EPICENTRO del movimiento telúrico registrado por el INPRES.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El INPRES registró un sismo de magnitud 3,2 este 21 de septiembre en Tucumán, a solo 29 km de la capital provincial, debido a movimientos telúricos naturales.
  • El temblor ocurrió a las 13:27 a 28 kilómetros de profundidad. La cercanía del epicentro a San Miguel de Tucumán llamó la atención frente a registros habituales.
  • Pese a su proximidad a la urbe, la baja magnitud limitó los riesgos de daños, mientras los especialistas del INPRES continúan analizando la percepción del evento.
Resumen generado con IA

Un sismo de magnitud 3,2 se registró este lunes 21 de septiembre en la provincia de Tucumán y tuvo su epicentro muy cerca de San Miguel de Tucumán. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 13.27.38 y tuvo una profundidad de 28 kilómetros.

El dato que más llama la atención es la ubicación del epicentro: se situó apenas 29 kilómetros al noroeste de San Miguel de Tucumán, de acuerdo con el registro oficial. También fue ubicado a 53 kilómetros al norte de Monteros y a 61 kilómetros al sudeste de Colalao.

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Las coordenadas consignadas por el organismo son 26,704° de latitud sur y 65,477° de longitud oeste. El mapa elaborado por el INPRES muestra el área epicentral en las cercanías de San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, Bella Vista y localidades del sur y oeste de la provincia.

Sismo en Tucumán: a qué hora ocurrió

El movimiento sísmico se produjo a las 13.27.38 del lunes 21 de septiembre de 2026, según el registro del INPRES. La magnitud calculada fue de 3,2 y la profundidad alcanzó los 28 kilómetros.

Por su ubicación, el dato central del fenómeno es la cercanía con la capital tucumana. El epicentro se encontraba a menos de 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán, una distancia considerablemente menor que la de otros movimientos registrados en la región.

El INPRES explica que sus localizaciones automáticas se calculan a partir de los datos enviados por las estaciones de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas y que posteriormente los eventos son revisados por especialistas.

¿Se sintió el temblor en San Miguel de Tucumán?

El registro difundido por el INPRES permite consultar si el movimiento fue percibido, aunque la imagen del informe no consigna todavía una intensidad Mercalli ni un listado de localidades donde fue sentido.

La magnitud de 3,2 no permite por sí sola determinar cómo fue percibido el sismo en superficie: la sensación depende, entre otros factores, de la profundidad, la distancia al epicentro y las características de las construcciones.

El epicentro, sin embargo, sí estuvo muy próximo a San Miguel de Tucumán: apenas 29 kilómetros al noroeste de la capital, según el reporte oficial.

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