Sismo en Tucumán este 21 de septiembre: el epicentro fue a solo 29 kilómetros de la capital provincial

Un sismo de magnitud 3,2 se registró este lunes 21 de septiembre en la provincia de Tucumán y tuvo su epicentro muy cerca de San Miguel de Tucumán. Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 13.27.38 y tuvo una profundidad de 28 kilómetros.