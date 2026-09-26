Por qué motivos el Ejecutivo de Tucumán pide ampliar en $1,32 billones el presupuesto

“Nunca habíamos pedido una ampliación presupuestaria desde que empezamos la gestión. Hoy nos vemos obligados a pedirla porque el presupuesto vigente hoy contemplaba una inflación del 10% y todos sabemos que la inflación está en el 30%, por lo tanto quedó corto”. Con esas palabras el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, sintetizó el requerimiento que fue a presentar en la Legislatura, en una reunión ampliada de la comisión de Hacienda y Presupuesto. En compañía del vicegobernador Miguel Acevedo, brindó detalles de los motivos del pedido, las cifras solicitadas, de dónde surgen esos fondos y qué destino tendrá. Además, junto a otros funcionarios de la Casa de Gobierno, despejó dudas sobre la creación de una fiduciaria y un fondo de garantías privado para financiar empresas tucumanas y la prórroga de la licitación del paquete accionario mayoritario de EDET.