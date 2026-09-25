Mundo

Elecciones en Brasil: el inesperado spot de Lula con una canción de Bad Bunny que sacudió la campaña

La campaña del presidente brasileño adaptó “Lo que pasó en Hawái” para reforzar su discurso de soberanía nacional y cuestionar la influencia de Donald Trump sobre la región.

EN BRASIL. Lula buscará la reelección en los comicios que se celebrarán el 4 de octubre.
EN BRASIL. Lula buscará la reelección en los comicios que se celebrarán el 4 de octubre.
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Lula da Silva lanzó esta semana en Brasil un spot con música de Bad Bunny para defender la soberanía nacional de cara a las elecciones presidenciales.
  • La pieza adapta la letra con aval del artista, incluye la voz de Wagner Moura y critica los lazos entre el bolsonarismo y Donald Trump.
  • La estrategia busca captar el voto joven y consolidar la polarización nacionalista frente a la oposición en una temprana carrera electoral para 2026.
Resumen generado con IA

La campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanzó esta semana un spot electoral musicalizado con “Lo que pasó en Hawái”, de Bad Bunny. El uso de la canción, perteneciente al exitoso álbum “Debí tirar más fotos”, fue autorizado por el equipo del cantante puertorriqueño, según informaron fuentes vinculadas a la campaña.

La pieza adapta la letra original para reforzar el discurso de soberanía nacional que Lula sostiene de cara a las elecciones de 2026 en Brasil. 

El video confronta directamente al mandatario con su rival, el senador brasileño e hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, y cuestiona las políticas del presidente estadounidense Donald Trump hacia la región.

El spot comienza con la voz del actor Wagner Moura, quien plantea una particular explicación histórica sobre el origen del apellido Silva: “Cuando los portugueses llegaron en 1500, se encontraron con la selva. Selva en latín es Silva”.

Y agrega para reforzar la idea de pertenencia territorial: “Quien nacía aquí, para ellos, era ‘de la selva’. El pueblo brasilero siempre fue ‘da Silva’”.

Una canción de Bad Bunny adaptada al discurso de Lula

La versión utilizada por la campaña mantiene la melodía de la canción original, pero modifica su letra para trasladar el mensaje al contexto brasileño. Entre las referencias aparecen los recursos naturales, el territorio y la defensa de la soberanía. 

“Quieren tomar el río y también la playa. Quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos”, plantea la versión adaptada.

Mientras las imágenes muestran paisajes y recursos naturales de Brasil, el video también incorpora escenas vinculadas con Estados Unidos y con simpatizantes bolsonaristas que llevan banderas estadounidenses. La campaña utiliza así la canción para plantear un mensaje sobre la identidad nacional y el control de los recursos del país.

El mensaje coincide con el discurso que Lula pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde defendió la soberanía de Brasil frente a las presiones externas y sostuvo: “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.

El mensaje final de Lula

En el tramo final del spot, la campaña vuelve a poner el foco en la disputa política de cara a las elecciones presidenciales. El video contrapone al mandatario con Flávio Bolsonaro y cuestiona la relación del senador con Donald Trump

Lula aparece mirando a cámara y cierra el mensaje con una declaración que resume el eje central de la pieza electoral: “Brasil tiene un único dueño, que es el pueblo brasilero”.

La utilización de la canción de Bad Bunny se convirtió así en uno de los recursos de la campaña para trasladar al escenario brasileño el mensaje de identidad y defensa territorial presente en la obra original. La autorización para utilizar el tema fue confirmada por el equipo del artista, aunque eso no implica una declaración pública de apoyo electoral de Bad Bunny a Lula.

Temas Estados Unidos de AméricaBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaBad BunnyFlavio Bolsonaro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Video: vecinos de Aguilares se metieron en un basural y desenterraron acolchados y ropa que Gendarmería había descartado
1

Video: vecinos de Aguilares se metieron en un basural y desenterraron acolchados y ropa que Gendarmería había descartado

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York
3

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”
4

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio Azerbaiyán
5

Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio Azerbaiyán

Ranking notas premium
Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
1

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
2

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
3

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”
4

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones
5

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones

Más Noticias
De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

La desgarradora despedida de Arnaud Denis antes de recurrir a la eutanasia: “Ahora me rindo”

La desgarradora despedida de Arnaud Denis antes de recurrir a la eutanasia: “Ahora me rindo”

Video: vecinos de Aguilares se metieron en un basural y desenterraron acolchados y ropa que Gendarmería había descartado

Video: vecinos de Aguilares se metieron en un basural y desenterraron acolchados y ropa que Gendarmería había descartado

El calvario de Arnaud Denis: la enfermedad que deterioró su salud y lo llevó a recurrir a la eutanasia

El calvario de Arnaud Denis: la enfermedad que deterioró su salud y lo llevó a recurrir a la eutanasia

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Comentarios