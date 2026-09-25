Elecciones en Brasil: el inesperado spot de Lula con una canción de Bad Bunny que sacudió la campaña

Resumen para apurados
- Lula da Silva lanzó esta semana en Brasil un spot con música de Bad Bunny para defender la soberanía nacional de cara a las elecciones presidenciales.
- La pieza adapta la letra con aval del artista, incluye la voz de Wagner Moura y critica los lazos entre el bolsonarismo y Donald Trump.
- La estrategia busca captar el voto joven y consolidar la polarización nacionalista frente a la oposición en una temprana carrera electoral para 2026.
La campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lanzó esta semana un spot electoral musicalizado con “Lo que pasó en Hawái”, de Bad Bunny. El uso de la canción, perteneciente al exitoso álbum “Debí tirar más fotos”, fue autorizado por el equipo del cantante puertorriqueño, según informaron fuentes vinculadas a la campaña.
La pieza adapta la letra original para reforzar el discurso de soberanía nacional que Lula sostiene de cara a las elecciones de 2026 en Brasil.
El video confronta directamente al mandatario con su rival, el senador brasileño e hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, y cuestiona las políticas del presidente estadounidense Donald Trump hacia la región.
El spot comienza con la voz del actor Wagner Moura, quien plantea una particular explicación histórica sobre el origen del apellido Silva: “Cuando los portugueses llegaron en 1500, se encontraron con la selva. Selva en latín es Silva”.
Y agrega para reforzar la idea de pertenencia territorial: “Quien nacía aquí, para ellos, era ‘de la selva’. El pueblo brasilero siempre fue ‘da Silva’”.
Una canción de Bad Bunny adaptada al discurso de Lula
La versión utilizada por la campaña mantiene la melodía de la canción original, pero modifica su letra para trasladar el mensaje al contexto brasileño. Entre las referencias aparecen los recursos naturales, el territorio y la defensa de la soberanía.
“Quieren tomar el río y también la playa. Quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos”, plantea la versión adaptada.
Mientras las imágenes muestran paisajes y recursos naturales de Brasil, el video también incorpora escenas vinculadas con Estados Unidos y con simpatizantes bolsonaristas que llevan banderas estadounidenses. La campaña utiliza así la canción para plantear un mensaje sobre la identidad nacional y el control de los recursos del país.
El mensaje coincide con el discurso que Lula pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde defendió la soberanía de Brasil frente a las presiones externas y sostuvo: “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.
El mensaje final de Lula
En el tramo final del spot, la campaña vuelve a poner el foco en la disputa política de cara a las elecciones presidenciales. El video contrapone al mandatario con Flávio Bolsonaro y cuestiona la relación del senador con Donald Trump.
Lula aparece mirando a cámara y cierra el mensaje con una declaración que resume el eje central de la pieza electoral: “Brasil tiene un único dueño, que es el pueblo brasilero”.
La utilización de la canción de Bad Bunny se convirtió así en uno de los recursos de la campaña para trasladar al escenario brasileño el mensaje de identidad y defensa territorial presente en la obra original. La autorización para utilizar el tema fue confirmada por el equipo del artista, aunque eso no implica una declaración pública de apoyo electoral de Bad Bunny a Lula.