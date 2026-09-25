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Asesinato de Federico Aramburú: la Justicia francesa condenó a 26 y 19 años de prisión a los acusados

El exrugbier argentino fue asesinado el 19 de marzo de 2022, tras una pelea en un bar de París. La Fiscalía había pedido penas de 27 y 20 años.

RECUERDO. Federico Aramburú, durante su etapa con Los Pumas, donde disputó 22 partidos entre 2004 y 2007.
RECUERDO. Federico Aramburú, durante su etapa con Los Pumas, donde disputó 22 partidos entre 2004 y 2007.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia francesa condenó a 26 y 19 años de prisión a Le Priol y Bouvier por asesinar a tiros al exrugbier Federico Aramburú en París en 2022, tras una discusión.
  • El ataque ocurrió en la calle tras una pelea en un bar. Los agresores, vinculados a la extrema derecha, dispararon desde un auto contra el deportista argentino, que estaba desarmado.
  • El fallo desestimó la supuesta legítima defensa y cierra el caso judicial por un crimen que conmocionó al rugby mundial y expuso la violencia de grupos extremistas en Francia.
Resumen generado con IA

La Justicia francesa condenó a Loïk Le Priol y Romain Bouvier a 26 y 19 años de prisión, respectivamente, por el asesinato de Federico Aramburú, ex jugador de Los Pumas, ocurrido el 19 de marzo de 2022 en París. El fallo se conoció este viernes, al término de un juicio que reconstruyó la pelea que terminó con la muerte del exrugbier argentino.

Durante el proceso, Le Priol reconoció haber efectuado los disparos que mataron a Aramburú, aunque sostuvo que había actuado en un contexto de defensa propia. La Fiscalía había solicitado penas de 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier. Además de los dos principales acusados, Antony Sorrentino, amigo de Bouvier que lo ayudó a escapar, recibió una condena de tres años de prisión.

La investigación determinó que el episodio comenzó dentro de un bar y continuó en la calle. Aramburú había salido del local acompañado por su amigo Shaun Hegarty cuando un automóvil se detuvo junto a ellos. De acuerdo con la acusación, Bouvier y Le Priol descendieron del vehículo y abrieron fuego. Aramburú recibió los disparos mortales y murió en el acto, mientras Hegarty resultó ileso.

Las cámaras de seguridad fueron una de las pruebas centrales para reconstruir lo ocurrido y determinar la participación de los acusados. Según la Fiscalía, ambos tenían antecedentes por hechos violentos y habían tenido vínculos en su juventud con una organización de extrema derecha. El fiscal Philippe Courroye sostuvo que esa ideología seguía formando parte de sus perfiles y cuestionó la versión de que el ataque había sido una reacción defensiva.

El ataque que terminó con la vida del exrugbier

En su alegato final, Courroye describió a los acusados como “granadas sin seguro” y sostuvo que la violencia de aquella madrugada desembocó en “una mecánica asesina que condujo a lo irreparable”. También definió a Aramburú como “un buen hombre” y “padre de familia” y remarcó que estaba desarmado al momento del ataque. La Justicia francesa, finalmente, estableció las penas de 26 y 19 años para Le Priol y Bouvier.

El crimen ocurrió después de una pelea en un restaurante de París y conmocionó al rugby argentino. Aramburú había disputado 22 partidos con Los Pumas entre 2004 y 2007 y formó parte del plantel que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. Tras retirarse del rugby profesional, se había radicado en Francia, donde llevaba adelante distintos proyectos vinculados con los negocios y el deporte.

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