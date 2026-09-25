Asesinato de Federico Aramburú: la Justicia francesa condenó a 26 y 19 años de prisión a los acusados

Las cámaras de seguridad fueron una de las pruebas centrales para reconstruir lo ocurrido y determinar la participación de los acusados. Según la Fiscalía, ambos tenían antecedentes por hechos violentos y habían tenido vínculos en su juventud con una organización de extrema derecha. El fiscal Philippe Courroye sostuvo que esa ideología seguía formando parte de sus perfiles y cuestionó la versión de que el ataque había sido una reacción defensiva.