Fórmula 1: cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio Azerbaiyán

El circuito no le trae buenos recuerdos al pilarense. En 2025, tras un sábado complicado en el que un golpe contra el muro lo dejó 16° en la clasificación, el piloto argentino mostró un gran ritmo inicial el domingo, llegando a escalar hasta el 13° puesto. Sin embargo, las esperanzas de Colapinto se desvanecieron en la vuelta 18, cuando un toque de Alex Albon le provocó un trompo y severos daños en su monoplaza. Aunque logró mantenerse en pista y cruzar la bandera a cuadros el incidente lo dejó en el 19° lugar.