Los Naranjitas golearon a Uruguay y sacaron pasaje a semifinales del Argentino M-17

Tucumán goleó 59-22 a Uruguay por la segunda fecha del Campeonato Argentino M-17 y consiguió mucho más que su segunda victoria consecutiva. El triunfo, sumado al 31-10 de Buenos Aires sobre Córdoba, aseguró la clasificación de Los Naranjitas a las semifinales de la Zona Campeonato. Después del 29-19 conseguido ante los cordobeses en el debut, el seleccionado tucumano necesitó apenas dos partidos para instalarse entre los cuatro mejores.