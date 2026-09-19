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Los Naranjitas golearon a Uruguay y sacaron pasaje a semifinales del Argentino M-17

Tucumán se impuso 59-22 por la segunda fecha del Campeonato Argentino M-17 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores de la Zona Campeonato. Marcó nueve tries con ocho jugadores diferentes y ahora definirá ante Buenos Aires el primer puesto de la Zona 1.

NUEVE TRIES. Los Naranjitas mostraron una gran contundencia frente a Uruguay.
NUEVE TRIES. Los Naranjitas mostraron una gran contundencia frente a Uruguay. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán venció 59-22 a Uruguay por la segunda fecha del Argentino M-17 y aseguró su pase a semifinales tras lograr su segunda victoria consecutiva.
  • Con nueve tries de ocho jugadores distintos, el seleccionado tucumano brilló tras su debut ante Córdoba y aprovechó la caída cordobesa frente a Buenos Aires.
  • Ya clasificados entre los cuatro mejores del certamen, Los Naranjitas chocarán ante Buenos Aires en la última jornada para definir el liderazgo de la Zona 1.
Resumen generado con IA

Tucumán goleó 59-22 a Uruguay por la segunda fecha del Campeonato Argentino M-17 y consiguió mucho más que su segunda victoria consecutiva. El triunfo, sumado al 31-10 de Buenos Aires sobre Córdoba, aseguró la clasificación de Los Naranjitas a las semifinales de la Zona Campeonato. Después del 29-19 conseguido ante los cordobeses en el debut, el seleccionado tucumano necesitó apenas dos partidos para instalarse entre los cuatro mejores.

La tarde, sin embargo, comenzó con Uruguay arriba. Juan Condorelli acertó un penal para establecer el 3-0. La ventaja duró poco. Christian Lisandro Pérez encontró el primer try tucumano y Nicolás Ortega convirtió para el 7-3. Fue el comienzo de una ráfaga que terminó rompiendo el partido.

Felipe Bustamante apoyó el segundo y Ortega agregó la conversión. Poco después, el propio apertura encontró un espacio, se cortó y llegó al ingoal para aumentar la diferencia. También acertó frente a los palos y, en cuestión de minutos, Tucumán había transformado aquel 0-3 inicial en un contundente 21-3.

Los Naranjitas encontraron diferentes caminos para lastimar. No necesitaron depender de una sola individualidad y cada avance parecía incorporar un protagonista diferente. Bautista González Ponce fue el siguiente en aparecer. Marcó el cuarto try y la posterior conversión de Ortega estableció el 28-3 con el que terminó el primer tiempo.

Una ráfaga que quebró el partido

Tucumán no levantó el pie después del descanso. Matías Rodríguez encontró rápidamente su oportunidad y apoyó el quinto try. Ortega volvió a convertir para el 35-3. Apenas unos minutos más tarde apareció Benjamín Rizza y una nueva conversión dejó el tablero 42-3.

El número explicaba por sí solo la contundencia tucumana: desde aquel penal inicial de Condorelli, Los Naranjitas habían marcado 42 puntos consecutivos.

Uruguay consiguió cortar la ráfaga mediante un try penal y achicó la diferencia a 42-10, pero Tucumán volvió a responder. Joaquín Rodríguez Córdoba apoyó para el 47-10.

Con el resultado prácticamente definido, el encuentro se abrió. Aparecieron mayores espacios y Uruguay también encontró posibilidades para atacar. Bruno Bairo consiguió el try que acercó a los visitantes y la posterior conversión dejó el marcador 47-17.

Pero todavía quedaban dos golpes tucumanos. Bustamante volvió a aparecer para conseguir su segundo try de la tarde y convertirse en el único jugador de Los Naranjitas que repitió visita al ingoal. Después llegó Tobías Autino para apoyar el noveno try. La conversión llevó la diferencia hasta el 59-17. Sobre el cierre, Liam McMahon consiguió el último descuento uruguayo y estableció el 59-22 definitivo.

La planilla también mostró una de las claves de la producción tucumana: fueron nueve tries repartidos entre ocho jugadores diferentes. Pérez, Bustamante, Ortega, González Ponce, Rodríguez, Rizza, Rodríguez Córdoba y Autino consiguieron apoyar.

Objetivo cumplido

La victoria terminó teniendo premio doble. Tucumán había superado 29-19 a Córdoba en su estreno y ahora sumó otra actuación contundente. Al mismo tiempo, Buenos Aires derrotó 31-10 a los cordobeses. De esa manera, tucumanos y porteños quedaron con dos triunfos y aseguraron anticipadamente sus lugares en las semifinales.

La última fecha servirá para definir el orden de la Zona 1. Tucumán y Buenos Aires se enfrentarán para determinar quién avanza como primero y quién como segundo.

Los Naranjitas ya cumplieron su primer gran objetivo. Lo hicieron mostrando dos versiones diferentes: ante Córdoba tuvieron que trabajar para construir la victoria; frente a Uruguay encontraron espacios y fueron implacables.

Dos partidos, dos triunfos y un lugar entre los cuatro mejores. Ahora comienza otra parte del desafío.

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