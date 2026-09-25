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Felipe Contepomi tomó una decisión y Andrés Bordoy dejó el staff de Los Pumas

La UAR confirmó la salida del entrenador rosarino, que integraba el cuerpo técnico de la Selección desde 2022 y estaba principalmente a cargo de los forwards y el scrum. Todavía no se anunció a su reemplazante.

Contepomi y Bordoy en un entrenamiento con Los Pumas.
Contepomi y Bordoy en un entrenamiento con Los Pumas.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • La UAR confirmó que Andrés Bordoy dejó el staff técnico de Los Pumas tras la decisión tomada por el head coach Felipe Contepomi de cara a los próximos compromisos.
  • El entrenador rosarino integraba el cuerpo técnico del seleccionado desde 2022, ciclo iniciado por Cheika, donde estaba a cargo del entrenamiento de los forwards y el scrum.
  • La UAR aún no anunció quién asumirá sus funciones, mientras Contepomi reconfigura su equipo de trabajo para encarar los próximos desafíos internacionales del seleccionado.
Resumen generado con IA

Los Pumas tendrán una modificación importante dentro de su cuerpo técnico. La Unión Argentina de Rugby (UAR) confirmó que Andrés Bordoy dejará de integrar el staff del seleccionado por decisión del head coach, Felipe Contepomi.

“La Unión Argentina de Rugby informa que Andrés Bordoy dejará de formar parte del staff técnico de Los Pumas, por decisión del head coach, Felipe Contepomi”, comunicó oficialmente la entidad.

De esta manera, se termina un ciclo que había comenzado en 2022. Bordoy se incorporó al seleccionado durante la etapa del australiano Michael Cheika y permaneció dentro de la estructura cuando Contepomi asumió como entrenador principal en 2024.

El rosarino estaba vinculado principalmente al trabajo con los forwards y la preparación del scrum, dos aspectos fundamentales dentro de la estructura del seleccionado. Paralelamente, también desempeñaba tareas relacionadas con el desarrollo dentro de la UAR.

Bordoy llevaba cuatro años trabajando con Los Pumas

Antes de sumarse al seleccionado mayor, Bordoy había formado parte de la estructura de Jaguares durante la participación de la franquicia argentina en el Super Rugby. Esa experiencia posteriormente lo llevó a incorporarse al cuerpo técnico de Los Pumas.

“Bordoy formaba parte del staff del seleccionado nacional desde 2022 y, durante estos años, acompañó al equipo realizando un valioso aporte al trabajo y al desarrollo de Los Pumas”, señaló la UAR en su comunicado.

La entidad también destacó su paso por el seleccionado y agradeció “el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de esta etapa”.

¿Quién reemplazará a Andrés Bordoy?

Por el momento, la principal incógnita pasa por conocer quién ocupará su lugar dentro de la estructura encabezada por Contepomi. La UAR no confirmó un reemplazante ni adelantó cómo se distribuirán las funciones que Bordoy desempeñaba.

“La conformación del staff técnico de Los Pumas para los próximos compromisos será informada oportunamente”, indicó el organismo.

Así, Contepomi comienza a reconfigurar su equipo de trabajo de cara a los próximos desafíos de Los Pumas. La primera modificación confirmada será la salida de Bordoy, uno de los integrantes que permanecía dentro del seleccionado desde el ciclo anterior.

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