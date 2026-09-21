Crimen de Federico Martín Aramburú: uno de los acusados explicó por qué disparó

Loïk Le Priol brindó su versión de lo sucedido durante el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu. El acusado reconstruyó desde el altercado inicial hasta el momento de los disparos y aseguró que, pese a haber perseguido al exjugador de Los Pumas y a Shaun Hegarty, no tenía intención de matarlo.