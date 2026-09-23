Caso Aramburú: la fiscalía pidió 27 años de prisión para Loïk Le Priol

Resumen para apurados
- La fiscalía de París pidió 27 años de prisión para Loïk Le Priol por asesinar a tiros al exrugbier argentino Federico Aramburú tras una discusión en 2022.
- El crimen ocurrió tras una pelea en un bar; según la acusación, los agresores persiguieron a la víctima desarmada y efectuaron diez disparos premeditados.
- El veredicto contra los cuatro acusados se conocerá este viernes, lo que definirá si el tribunal ratifica el cargo de asesinato y las penas solicitadas.
El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú entró en su etapa decisiva. Ante la Corte de Assises de París, la fiscalía presentó sus pedidos de condena contra los cuatro acusados por el crimen del exjugador de Los Pumas, ocurrido el 19 de marzo de 2022.
La pena más elevada fue solicitada para Loïk Le Priol. El fiscal Philippe Courroye pidió 27 años de prisión para el exintegrante de los comandos de la Marina francesa, a quien acusa de haber efectuado los disparos mortales contra el argentino.
Para Romain Bouvier, en tanto, solicitó una condena de 20 años de prisión por tentativa de asesinato. Según la acusación, fue quien abrió fuego inicialmente y alcanzó dos veces a Aramburú.
Courroye también reclamó que las penas estén acompañadas por tratamiento médico obligatorio. Durante su exposición recordó los antecedentes violentos de ambos y señaló que tenían una prohibición previa de frecuentarse que incumplieron la noche del crimen.
“Una cacería humana”
Uno de los puntos centrales de la acusación estuvo relacionado con la premeditación. La fiscalía pidió que el hecho atribuido a Le Priol sea considerado asesinato, una calificación que requiere que el tribunal dé por probado ese elemento.
Si la premeditación fuera descartada, cambiaría la calificación jurídica y la pena máxima aplicable pasaría de prisión perpetua a 30 años.
La fiscalía rechazó además las explicaciones planteadas por los acusados. Le Priol había argumentado un “reflejo militar” y estrés postraumático, mientras que Bouvier habló de un estado de “pánico total”.
Para Courroye, lo ocurrido después de la discusión iniciada en un bar del VI distrito parisino fue “una cacería humana”. La acusación sostiene que Aramburú, de 42 años, y su amigo Shaun Hegarty fueron perseguidos y que se efectuaron 10 disparos contra el exrugbier argentino, que estaba desarmado.
Qué penas pidieron para los otros acusados
Respecto de Lyson Rochemir, expareja de Le Priol y conductora del vehículo, el fiscal solicitó absolverla del cargo de complicidad en tentativa de asesinato al considerar que no pudo acreditarse esa imputación. Sin embargo, pidió tres años de prisión, uno de ellos en suspenso, por encubrimiento y ocultamiento de pruebas.
Para Antony Sorrentino, la fiscalía reclamó tres años, dos en suspenso, por haber ocultado pruebas y colaborado en la fuga de Bouvier.
Con los pedidos de la acusación ya presentados, el proceso entra en sus últimas horas. El veredicto contra los cuatro acusados se conocerá este viernes, una vez finalizadas las deliberaciones de los jueces y el jurado.