Caso Aramburú: la fiscalía pidió 27 años de prisión para Loïk Le Priol

Qué penas pidieron para los otros acusados

Respecto de Lyson Rochemir, expareja de Le Priol y conductora del vehículo, el fiscal solicitó absolverla del cargo de complicidad en tentativa de asesinato al considerar que no pudo acreditarse esa imputación. Sin embargo, pidió tres años de prisión, uno de ellos en suspenso, por encubrimiento y ocultamiento de pruebas.