Congestión nasal: ¿cómo se diagnostica la alergia al polen?

El polen aumenta de tamaño cuando absorbe humedad, por eso las personas alérgicas a él sienten mayor alivio cuando hay días de lluvia. Al mojarse, los granos de polen aumentan de tamaño y también de peso, por lo que es más difícil que se transporten libremente con el viento. Pero además de las alergias, la temporada suele coincidir con un aumento en los casos de pacientes con enfermedades respiratorias. El tratamiento en ambos casos es diferente, por lo que es importante aprender a distinguirlas.