APLV: lanzan una campaña gratuita para detectar la alergia alimentaria más frecuente en bebés.

Llanto sostenido, regurgitaciones frecuentes, diarrea, constipación, cólicos intensos, eczema, sarpullido, dificultades para alimentarse o incluso moco y sangre en las heces. En los bebés, estos síntomas pueden tener distintas causas, pero cuando aparecen de manera persistente también pueden ser señales de alerta de una enfermedad que muchas veces resulta difícil de identificar: la Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV).