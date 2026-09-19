¿Resfrío o alergia? La diferencia clave que ayuda a reconocer qué tenés

Resumen para apurados
- Especialistas médicos detallan en primavera las diferencias entre resfrío y alergia para evitar diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados ante síntomas similares.
- Aunque ambos causan congestión y estornudos, el resfrío es viral y puede dar fiebre, mientras la alergia genera picazón ocular y persiste ante la exposición al polen.
- Reconocer el origen del cuadro previene la automedicación y el uso innecesario de antibióticos, facilitando recurrir a tratamientos específicos según indique el médico.
Con la llegada de la primavera comienzan a aumentar los niveles de polen y, con ellos, las molestias para muchas personas alérgicas. A esto se suman los cambios bruscos de temperatura propios de la transición entre el invierno y la primavera, que pueden favorecer la aparición de resfríos. Como los síntomas son parecidos, muchas veces resulta difícil saber si se trata de una alergia o de una infección respiratoria.
Estornudos, congestión nasal, goteo de la nariz y malestar pueden aparecer en ambos casos. Sin embargo, existen algunas diferencias que permiten reconocer qué cuadro podría estar atravesando una persona. Distinguirlos es importante porque el tratamiento no es el mismo y los antibióticos no están indicados para todas las afecciones respiratorias.
Resfrío o alergia: cuáles son las principales diferencias
Según explica Mayo Clinic, aunque el resfrío y las alergias pueden compartir varios síntomas, sus causas son diferentes.
El resfrío común aparece como consecuencia de una infección viral. Frente al ingreso del virus, el sistema inmunológico pone en marcha una respuesta que puede provocar congestión, secreción nasal, estornudos, tos y malestar general.
Las alergias, en cambio, son una respuesta del sistema inmunitario frente a sustancias que el organismo identifica como alérgenos. Entre ellas se encuentra el polen, un factor especialmente relevante durante las temporadas de polinización.
Una de las claves para diferenciarlos está en observar qué síntomas aparecen y cuánto tiempo permanecen.
Los síntomas que pueden compartir
Tanto el resfrío como las alergias pueden provocar:
- Estornudos.
- Congestión nasal.
- Goteo o secreción nasal.
- Tos.
- Cansancio o sensación de malestar.
La fiebre puede ser una señal de alerta
Una de las diferencias mencionadas por Mayo Clinic es la presencia de fiebre. En los resfríos puede aparecer como parte de la respuesta del organismo frente a la infección viral.
En las alergias, en cambio, la fiebre no es un síntoma característico. Por eso, cuando existe un aumento de la temperatura corporal, puede ser necesario considerar que se trata de una infección y no simplemente de una reacción alérgica.
La picazón en los ojos es más característica de las alergias
La picazón ocular es otro de los síntomas que puede ayudar a distinguir ambos cuadros. Las alergias suelen provocar picazón en los ojos, mientras que este síntoma no es característico de un resfrío común.
La presencia de estornudos frecuentes, secreción nasal y picazón ocular, especialmente durante determinadas épocas del año o ante la exposición a un alérgeno, puede ser compatible con un cuadro alérgico.
Cuánto dura un resfrío y cuánto una alergia
La duración también puede aportar una pista. De acuerdo con Mayo Clinic, un resfrío puede durar entre 3 y 10 días en los adultos, aunque la tos puede mantenerse durante algunas semanas más.
Las alergias, por su parte, pueden reaparecer mientras la persona continúa expuesta al elemento que desencadena la reacción. Por eso, identificar cuándo aparecen los síntomas y si se repiten en determinadas circunstancias puede resultar útil para reconocer una predisposición alérgica.
El cansancio también puede presentarse en ambos cuadros y, en esos casos, el descanso y una buena hidratación pueden ayudar a sobrellevar los síntomas.
Cómo se tratan los resfríos y las alergias
El tratamiento depende de la causa. Para aliviar los síntomas del resfrío pueden utilizarse analgésicos destinados a reducir el dolor muscular o de garganta. Los enjuagues o atomizadores nasales también pueden ayudar a disminuir la congestión y el goteo nasal.
En el caso de las alergias, algunas medidas pueden incluir lavados nasales con solución salina, antihistamínicos o aerosoles nasales con esteroides. También resulta importante reducir, cuando sea posible, la exposición al alérgeno que desencadena la reacción.
La elección del tratamiento debe realizarse de acuerdo con el cuadro y las indicaciones de un profesional de la salud. En particular, los antibióticos no deben utilizarse de manera automática ante síntomas respiratorios, ya que los resfríos comunes son causados por virus.
Ante síntomas persistentes, intensos o que generan dudas sobre su origen, la evaluación de un médico, otorrinolaringólogo o alergista permite determinar qué cuadro está presente y cuál es el tratamiento adecuado.