¿Resfrío o alergia? La diferencia clave que ayuda a reconocer qué tenés

Con la llegada de la primavera comienzan a aumentar los niveles de polen y, con ellos, las molestias para muchas personas alérgicas. A esto se suman los cambios bruscos de temperatura propios de la transición entre el invierno y la primavera, que pueden favorecer la aparición de resfríos. Como los síntomas son parecidos, muchas veces resulta difícil saber si se trata de una alergia o de una infección respiratoria.