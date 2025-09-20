Alergias: ¿existe una cura definitiva o solo se pueden controlar?

Sin embargo, la alergia alimentaria que debuta en la segunda infancia o la edad adulta suele perdurar toda la vida. En el caso de la alergia respiratoria, la alergia a fármacos y la alergia al veneno de insectos, también serán para toda la vida. Esto debe diferenciarse de las manifestaciones clínicas que conlleva la alergia, ya que con la edad y con la ayuda de fármacos puede modularse la intensidad en la presentación de los síntomas.