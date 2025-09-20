Secciones
Alergias: ¿existe una cura definitiva o solo se pueden controlar?

Las respuestas inmunitarias exageradas pueden ser fastidiosas y alguna de ellas parece que nos acompañarán toda la vida. Pero superar las mismas depende de dos factores cruciales.

Hace 1 Hs

Existen muchos factores de nuestro ambiente que pueden provocar una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico, lo que conocemos como alergia. Desde los alimentos, la estación en la que nos encontramos, medicamentos, picaduras de insectos hasta hierbas y malezas, cualquiera de ellos puede ocasionarnos un cuadro de estornudos, picazón y malestar general. Pero ello, ¿tiene solución?

La alergia como ya mencionamos, es una alteración del sistema inmunológico en que las defensas actúan de manera inapropiada e identifican como perjudiciales sustancias inofensivas,. Este listado puede ser amplio y abarcar productos cosméticos, alimentarios, materiales de fabricación, aromas, etc. Las más frecuentes, sin embargo, son a los ácaros del polvo doméstico, a alimentos, picaduras y metales, según el Ministerio de Salud Nacional.

El alérgeno es la sustancia que provoca la reacción y una vez que se detecta y se diagnostica, los médicos pueden proporcionar un tratamiento que permita aliviar sus síntomas. Sin embargo, existen ocasiones en que las alergias también pueden curarse.

Desde el portal especializado Clínic Barcelona detallan que una alergia puede superarse dependiendo del alérgeno causante de la misma y la edad en que aparezca por primera vez. La alergia alimentaria en niños suele desaparecer pasados los cuatro o cinco años.

Sin embargo, la alergia alimentaria que debuta en la segunda infancia o la edad adulta suele perdurar toda la vida. En el caso de la alergia respiratoria, la alergia a fármacos y la alergia al veneno de insectos, también serán para toda la vida. Esto debe diferenciarse de las manifestaciones clínicas que conlleva la alergia, ya que con la edad y con la ayuda de fármacos puede modularse la intensidad en la presentación de los síntomas.

