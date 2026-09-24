Cuándo será el próximo fin de semana largo de octubre en Argentina

Cómo se pagará el feriado del 12 de octubre en caso de trabajar

El décimo mes del año concentra su actividad festiva en una única jornada federal. El lunes 12 de octubre de 2026, catalogado oficialmente bajo la denominación histórica de «Día de la Raza» en los registros de gobierno y asociado al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no requiere traslados. Al coincidir con el primer día hábil, el artículo 6 de la Ley 27.399 garantiza el receso continuo sin alterar el esquema escolar ni los diagramas de turnos productivos.