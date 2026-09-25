El GP de Azerbaiyán tendrá cambios en la grilla por las sanciones a Aston Martin

Resumen para apurados
- Fernando Alonso y Lance Stroll largarán últimos en el GP de Azerbaiyán este fin de semana tras ser sancionados por cambiar componentes de sus motores en Aston Martin.
- La escudería decidió renovar las unidades de potencia tras un mal desempeño en los ensayos libres del viernes, donde ambos pilotos ocuparon los últimos puestos de la tabla.
- La penalización se aplicará sin importar el resultado de la clasificación, obligando a Aston Martin a una compleja estrategia de remontada en el circuito urbano de Bakú.
El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá dos modificaciones aseguradas en el fondo de la parrilla antes de que comience la clasificación. Fernando Alonso y Lance Stroll fueron penalizados y deberán largar desde los últimos dos lugares de la grilla.
La sanción contra los pilotos de Aston Martin se aplicará independientemente del resultado que obtengan durante la clasificación. De esta manera, aunque Alonso y Stroll consigan ubicarse por delante de otros competidores en la sesión, posteriormente serán enviados al fondo de la parrilla.
La decisión está relacionada con una serie de modificaciones realizadas por la escudería de Silverstone en los motores Honda de ambos monoplazas.
Aston Martin optó por reemplazar diferentes componentes después de un comienzo complicado durante las primeras pruebas en el circuito urbano de Bakú.
Un viernes complicado para Aston Martin
Los problemas de rendimiento quedaron expuestos desde la primera práctica libre. En la FP1, Alonso terminó en la posición 19°, mientras que Stroll ocupó el 21° lugar.
La situación no mejoró durante la segunda sesión. En la FP2, Stroll volvió a finalizar 21°, mientras que el piloto español cayó hasta el último puesto de la clasificación, el 22°.
Ante ese panorama, Aston Martin decidió realizar los cambios en sus unidades de potencia, aunque la consecuencia será comenzar la carrera desde el fondo independientemente de lo que ocurra en la clasificación.