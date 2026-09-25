Fórmula 1: Franco Colapinto largará 10° en el GP de Azerbaiyán y Russell logró la pole

Así quedaron los tiempos de la clasificación
QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Russell quickest by an impressive eight tenths #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/UXrbS9t0Qe
Rusell se queda con la pole
MIGHTY FROM GEORGE RUSSELL!!— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
The Mercedes driver takes pole in Baku #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ZguH7Ev4VJ
Finalizó la Q3
Russell consigue la pole en Bakú con una amplia ventaja
Le sacó ocho décimas a Leclerc, que largará segundo. Piastri quedó tercero y Hadjar, cuarto; Verstappen terminó octavo.
Colapinto largará 10° en el GP de Azerbaiyán
El argentino marcó 1:44.963 en su último intento, con un neumático dañado por un bloqueo previo. Gasly fue nueve décimas más rápido y saldrá séptimo.
Gasly sube al sexto puesto en la Q3
El francés supera a Hamilton y Verstappen en su primer intento. Russell tiene la pole provisoria y queda una vuelta rápida para cada piloto.
Russell recupera la punta en Bakú
El piloto de Mercedes marca 1:43.037 y supera a Piastri en la Q3.
Piastri supera a Russell y lidera la Q3
El piloto de McLaren marca 1:43.571 y se ubica primero en la clasificación de Bakú.
Colapinto espera en boxes en el inicio de la Q3
Cinco pilotos ya salieron a pista, mientras el argentino y Gasly aguardan su primer intento. Quedan diez minutos de clasificación.
Empieza la Q3
Los eliminados en Q2
11: Bearman (Haas)
12: Lawson (Racing Bulls)
13: Albon (Williams)
14: Ocon (Haas)
15: Lindblad (Racing Bulls)
16: Antonelli (Mercedes - sin tiempo)
¡Colapinto se mete en la Q3 por 92 milésimas!
El argentino cerró su vuelta en el último momento, desplazó a Bearman y terminó 10° en la Q2. Gasly también avanzó, en el octavo puesto.
Terminó la Q2
Gasly sube al séptimo puesto y Colapinto cae fuera de la Q3
El argentino marcó 1:44.869, pero la mejora de su compañero lo desplazó del décimo lugar. Quedan dos minutos de Q2.
En su vuelta rápida Colapinto quedó 11
Russell pasa al frente en la Q2
El piloto de Mercedes marca 1:43.686 y lidera la tanda. Antonelli quedó fuera de la clasificación tras golpear el muro en la Q1.
Colapinto sale a pista en la Q2
Alpine envió a sus dos pilotos para buscar una vuelta rápida. Norris lidera de manera provisoria con 1:44.020.
Colapinto espera en boxes mientras avanza la Q2
Gasly y Russell también permanecen en boxes. Antonelli no participa de esta tanda y los diez mejores tiempos pasarán a la Q3.
Inicia la Q2
Los eliminados en Q1
17: Bortoleto (Audi)
18: Hulkneberg (Audi)
19: Alonso (Aston Martin)
20: Perez (Cadillac)
21: Stroll (Cadillac)
22: Bottas (Aston Martin)
Gasly y Colapinto avanzan a la Q2 en Bakú
Al cierre de la Q1, el francés está sexto y el argentino, 12°. Russell marcó el mejor tiempo con 1:43.615.
Terminó la clasificación de Antonelli
Antonelli's qualifying is over #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/nLFGtE3OXt— Formula 1 (@F1) September 25, 2026
Colapinto sale por otra vuelta rápida: está 10° en la Q1
El argentino vuelve a pista con neumáticos blandos a cinco minutos del cierre. Gasly está 18° y necesita mejorar para avanzar.
Antonelli golpeó el muro en la Q1
El piloto de Mercedes estaba séptimo al momento del incidente e intenta regresar a boxes. Su continuidad en la clasificación dependerá de los daños del auto.
Colapinto vuelve a boxes en el séptimo puesto
Tras su primera salida, el argentino está por delante de Norris y Russell. Hadjar lidera la Q1 con 1:44.702.
Colapinto marca 1:45.768 y supera a Gasly en la Q1
El argentino queda a seis décimas de Verstappen en su primera vuelta rápida de la clasificación.
Colapinto entra a la pista
Empezó la Q1
La clasificación comenzará en cinco minutos tras una demora por la F2
Los pilotos ya están en boxes, la mayoría a bordo de sus autos. El choque en la Sprint de Fórmula 2 retrasó el inicio de la Q1.
En minutos empieza la clasificación en Bakú
Así quedan las posiciones en Bakú
1 Max Verstappen1:43.922
2 George Russell1:44.021
3 Lewis Hamilton1:44.033
4 Kimi Antonelli1:44.273
5 Charles Leclerc1:44.544
6 Pierre Gasly1:44.637
7 Oscar Piastri1:44.746
8 Lando Norris1:44.899
9 Isack Hadjar1:45.176
10 Franco Colapinto1:45.592
Verstappen termina al frente en Bakú
El neerlandés marcó 1:43.922 en el cierre de la tercera práctica libre. Russell y Hamilton lo escoltaron.
Final de la P3
Verstappen le arrebata el primer puesto a Russell
El neerlandés marca 1:43.922 y pasa al frente en Bakú.
Colapinto hace su último intento en la tercera práctica y queda 11° y Gasly se posiciona 9°
En sus últimos intentos, el argentino marcó 1:45.635 y su compañero registró 1:45.276.
Colapinto vuelve a la pista y baja su tiempo en Bakú
El argentino marca 1:46.007 en su nuevo intento de vuelta rápida con neumáticos medios.
Verstappen mejora y queda segundo
El neerlandés marca 1:44.162 y se ubica detrás de Russell en la tercera práctica libre.
Russell baja su tiempo y se afirma al frente
El piloto de Mercedes marca 1:44.177 en la tercera práctica libre de Bakú.
Colapinto mejora y supera a Gasly
El argentino marcó 1:46.750 y le sacó casi un segundo a su compañero, que permanece en boxes.
Russell le quita el primer puesto a Antonelli
El británico marca 1:44.715 y pasa a liderar la tercera práctica libre en Bakú.
Antonelli supera a Hamilton y pasa al frente
El piloto de Mercedes marca 1:45.046 y establece el mejor tiempo de la tercera práctica libre.
Hamilton marca el mejor tiempo de la práctica
El piloto de Ferrari se ubica primero con una vuelta de 1:45.093.
Verstappen firma la mejor vuelta con 1:45.329
Leclerc mejora el tiempo de Hamilton y marca 1:45.564
Hamilton marca 1:46.168, el tiempo más bajo por ahora
Gasly lidera de manera provisoria y le saca más de cuatro segundos a Colapinto
El francés marca el ritmo en el inicio de la práctica, mientras Mercedes, McLaren y Ferrari todavía no registraron tiempos.
Los Alpine arrancan por delante de Racing Bulls
Lindblad y Lawson salieron con neumáticos blandos, pero todavía están lejos de los Alpine en el clasificador.
Gasly baja el tiempo
Franco Colapinto marca 1:51.899
Gasly marca 1:50.582 en su primera vuelta
Pierre Gasly inicia su primera vuelta rápida
Luz verde para la P3
En minutos empieza la última práctica libre
Horarios
La actividad de Franco Colapinto en Bakú continuará este viernes 25 de septiembre con la tercera práctica libre, de 5.30 a 6.30 (hora argentina). Será la última oportunidad para ajustar el Alpine antes de la clasificación, que comenzará a las 9. La carrera se disputará el sábado 26, desde las 8.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto cerró el primer día de actividad del Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora en los tiempos, pero también con trabajo pendiente. Tras finalizar 18° en la primera práctica libre, el piloto de Alpine marcó 1:45.479 en la segunda sesión y subió al 11° puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 7°. George Russell volvió a ser el más rápido. “Dimos un pasito con el auto, pero no me siento muy cómodo”, admitió Colapinto, que señaló dificultades en los frenajes y las entradas de curva. Su objetivo para la clasificación es llegar a la Q3.