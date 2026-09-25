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Fórmula 1: Franco Colapinto largará 10° en el GP de Azerbaiyán y Russell logró la pole

Fórmula 1: Franco Colapinto largará 10° en el GP de Azerbaiyán y Russell logró la pole

El argentino tuvo un gran desempeño en la clasificación. Gasly terminó 7°. La carrera será este sábado a las 8 en Bakú.

Hace 25 Min
10:15 hs

Así quedaron los tiempos de la clasificación

10:10 hs

Rusell se queda con la pole

10:10 hs

Finalizó la Q3

10:09 hs

Russell consigue la pole en Bakú con una amplia ventaja

Le sacó ocho décimas a Leclerc, que largará segundo. Piastri quedó tercero y Hadjar, cuarto; Verstappen terminó octavo. 

10:08 hs

Colapinto largará 10° en el GP de Azerbaiyán

El argentino marcó 1:44.963 en su último intento, con un neumático dañado por un bloqueo previo. Gasly fue nueve décimas más rápido y saldrá séptimo. 

10:06 hs

Gasly sube al sexto puesto en la Q3

El francés supera a Hamilton y Verstappen en su primer intento. Russell tiene la pole provisoria y queda una vuelta rápida para cada piloto. 

10:03 hs

Russell recupera la punta en Bakú

El piloto de Mercedes marca 1:43.037 y supera a Piastri en la Q3. 

09:58 hs

Piastri supera a Russell y lidera la Q3

El piloto de McLaren marca 1:43.571 y se ubica primero en la clasificación de Bakú. 

09:56 hs

Colapinto espera en boxes en el inicio de la Q3

Cinco pilotos ya salieron a pista, mientras el argentino y Gasly aguardan su primer intento. Quedan diez minutos de clasificación. 

09:51 hs

Empieza la Q3

09:50 hs

Los eliminados en Q2

11: Bearman (Haas) 

12: Lawson (Racing Bulls) 

13: Albon (Williams) 

14: Ocon (Haas) 

15: Lindblad (Racing Bulls) 

16: Antonelli (Mercedes - sin tiempo) 

09:47 hs

¡Colapinto se mete en la Q3 por 92 milésimas!

El argentino cerró su vuelta en el último momento, desplazó a Bearman y terminó 10° en la Q2. Gasly también avanzó, en el octavo puesto. 

09:46 hs

Terminó la Q2

09:44 hs

Gasly sube al séptimo puesto y Colapinto cae fuera de la Q3

El argentino marcó 1:44.869, pero la mejora de su compañero lo desplazó del décimo lugar. Quedan dos minutos de Q2. 

09:43 hs

En su vuelta rápida Colapinto quedó 11

09:39 hs

Russell pasa al frente en la Q2

El piloto de Mercedes marca 1:43.686 y lidera la tanda. Antonelli quedó fuera de la clasificación tras golpear el muro en la Q1. 

09:37 hs

Colapinto sale a pista en la Q2

Alpine envió a sus dos pilotos para buscar una vuelta rápida. Norris lidera de manera provisoria con 1:44.020.

09:33 hs

Colapinto espera en boxes mientras avanza la Q2

Gasly y Russell también permanecen en boxes. Antonelli no participa de esta tanda y los diez mejores tiempos pasarán a la Q3. 

09:30 hs

Inicia la Q2

09:26 hs

Los eliminados en Q1

17: Bortoleto (Audi) 

18: Hulkneberg (Audi) 

19: Alonso (Aston Martin) 

20: Perez (Cadillac) 

21: Stroll (Cadillac) 

22: Bottas (Aston Martin) 

09:24 hs

Gasly y Colapinto avanzan a la Q2 en Bakú

Al cierre de la Q1, el francés está sexto y el argentino, 12°. Russell marcó el mejor tiempo con 1:43.615. 

09:20 hs

Terminó la clasificación de Antonelli

09:19 hs

Colapinto sale por otra vuelta rápida: está 10° en la Q1

El argentino vuelve a pista con neumáticos blandos a cinco minutos del cierre. Gasly está 18° y necesita mejorar para avanzar. 

09:17 hs

Antonelli golpeó el muro en la Q1

El piloto de Mercedes estaba séptimo al momento del incidente e intenta regresar a boxes. Su continuidad en la clasificación dependerá de los daños del auto. 

09:15 hs

Colapinto vuelve a boxes en el séptimo puesto

Tras su primera salida, el argentino está por delante de Norris y Russell. Hadjar lidera la Q1 con 1:44.702. 

09:12 hs

Colapinto marca 1:45.768 y supera a Gasly en la Q1

El argentino queda a seis décimas de Verstappen en su primera vuelta rápida de la clasificación. 

09:07 hs

Colapinto entra a la pista

09:05 hs

Empezó la Q1

09:02 hs

La clasificación comenzará en cinco minutos tras una demora por la F2

Los pilotos ya están en boxes, la mayoría a bordo de sus autos. El choque en la Sprint de Fórmula 2 retrasó el inicio de la Q1. 

08:58 hs

En minutos empieza la clasificación en Bakú

06:39 hs

Así quedan las posiciones en Bakú

1 Max Verstappen1:43.922

2 George Russell1:44.021

3 Lewis Hamilton1:44.033

4 Kimi Antonelli1:44.273

5 Charles Leclerc1:44.544

6 Pierre Gasly1:44.637

7 Oscar Piastri1:44.746

8 Lando Norris1:44.899

9 Isack Hadjar1:45.176

10 Franco Colapinto1:45.592

06:34 hs

Verstappen termina al frente en Bakú

El neerlandés marcó 1:43.922 en el cierre de la tercera práctica libre. Russell y Hamilton lo escoltaron.

06:32 hs

Final de la P3

06:30 hs

Verstappen le arrebata el primer puesto a Russell

El neerlandés marca 1:43.922 y pasa al frente en Bakú. 

06:29 hs

Colapinto hace su último intento en la tercera práctica y queda 11° y Gasly se posiciona 9°

En sus últimos intentos, el argentino marcó 1:45.635 y su compañero registró 1:45.276.

06:23 hs

Colapinto vuelve a la pista y baja su tiempo en Bakú

El argentino marca 1:46.007 en su nuevo intento de vuelta rápida con neumáticos medios.

     

06:21 hs

Verstappen mejora y queda segundo

El neerlandés marca 1:44.162 y se ubica detrás de Russell en la tercera práctica libre. 

06:14 hs

Russell baja su tiempo y se afirma al frente

El piloto de Mercedes marca 1:44.177 en la tercera práctica libre de Bakú. 

06:04 hs

Colapinto mejora y supera a Gasly

El argentino marcó 1:46.750 y le sacó casi un segundo a su compañero, que permanece en boxes. 

06:02 hs

Russell le quita el primer puesto a Antonelli

El británico marca 1:44.715 y pasa a liderar la tercera práctica libre en Bakú. 

06:01 hs

Antonelli supera a Hamilton y pasa al frente

El piloto de Mercedes marca 1:45.046 y establece el mejor tiempo de la tercera práctica libre. 

05:58 hs

Hamilton marca el mejor tiempo de la práctica

El piloto de Ferrari se ubica primero con una vuelta de 1:45.093. 

05:56 hs

Verstappen firma la mejor vuelta con 1:45.329

05:52 hs

Leclerc mejora el tiempo de Hamilton y marca 1:45.564

05:51 hs

Hamilton marca 1:46.168, el tiempo más bajo por ahora

05:48 hs

Gasly lidera de manera provisoria y le saca más de cuatro segundos a Colapinto

El francés marca el ritmo en el inicio de la práctica, mientras Mercedes, McLaren y Ferrari todavía no registraron tiempos. 

05:45 hs

Los Alpine arrancan por delante de Racing Bulls

Lindblad y Lawson salieron con neumáticos blandos, pero todavía están lejos de los Alpine en el clasificador. 

05:43 hs

Gasly baja el tiempo

05:41 hs

Franco Colapinto marca 1:51.899

05:41 hs

Gasly marca 1:50.582 en su primera vuelta

05:36 hs

Pierre Gasly inicia su primera vuelta rápida

05:34 hs

Luz verde para la P3

05:31 hs

En minutos empieza la última práctica libre

23:33 hs

Horarios

La actividad de Franco Colapinto en Bakú continuará este viernes 25 de septiembre con la tercera práctica libre, de 5.30 a 6.30 (hora argentina). Será la última oportunidad para ajustar el Alpine antes de la clasificación, que comenzará a las 9. La carrera se disputará el sábado 26, desde las 8.  

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto cerró el primer día de actividad del Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora en los tiempos, pero también con trabajo pendiente. Tras finalizar 18° en la primera práctica libre, el piloto de Alpine marcó 1:45.479 en la segunda sesión y subió al 11° puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 7°. George Russell volvió a ser el más rápido. “Dimos un pasito con el auto, pero no me siento muy cómodo”, admitió Colapinto, que señaló dificultades en los frenajes y las entradas de curva. Su objetivo para la clasificación es llegar a la Q3. 

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