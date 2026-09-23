Franco Colapinto y el misterioso guiño en redes a la hija de una famosa cocinera

Las imágenes que encendieron los rumores

Fueron dos imágenes específicamente a las que Colapinto les mostró su simpatía, las cuales son las más recientes del perfil de la modelo. Ambas son fotos casuales a modo de “selfie” donde la influencer se muestra en distintas situaciones. La primera, en un plano cerrado, la muestra en la vereda de algún edificio con una bufanda azul y el pelo recogido en una medio cola. En la segunda se la puede ver en el asiento de un auto, ataviada de negro y con un cigarrillo a medio fumar en la boca. La imagen, capturada de forma vertical, se publica junto con un epígrafe que describe aquella secuencia: “un fin de semana de actividades varias”.