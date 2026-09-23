Franco Colapinto y el misterioso guiño en redes a la hija de una famosa cocinera

Resumen para apurados
- Franco Colapinto generó rumores de romance tras interactuar con publicaciones en Instagram de Sofía Solá, modelo e hija de la cocinera Maru Botana.
- El piloto, separado de Maia Reficco en julio, dio "me gusta" a fotos recientes de Solá, quien a su vez reaccionó a comentarios de seguidores sobre el acercamiento.
- El cruce virtual expone la creciente atención mediática sobre la vida personal de Colapinto a la par de su ascenso y consolidación en la Fórmula 1.
En la era de los vínculos atravesados por las redes sociales, un “me gusta” puede revelar más que mil palabras, sobre todo cuando son varios de ellos. Tras su separación de Maia Reficco en julio pasado, Franco Colapinto pareciera haber encontrado otro perfil de interés, en este caso el de Sofía Solá, la hija de Maru Botana que, además de dedicarse al negocio familiar, intercambia su vida entre el modelaje y el contenido en redes.
Franco Colapinto logró llamar la atención de las plataformas digitales sin hacer demasiado ruido. El joven piloto hizo una serie de movimientos que rápidamente Instagram puso al descubierto. En su actividad reciente volvió a ser tendencia luego de que en las últimas horas su usuario figurara en el apartado de “me gusta” de los posteos de la modelo de 20 años.
Las imágenes que encendieron los rumores
Fueron dos imágenes específicamente a las que Colapinto les mostró su simpatía, las cuales son las más recientes del perfil de la modelo. Ambas son fotos casuales a modo de “selfie” donde la influencer se muestra en distintas situaciones. La primera, en un plano cerrado, la muestra en la vereda de algún edificio con una bufanda azul y el pelo recogido en una medio cola. En la segunda se la puede ver en el asiento de un auto, ataviada de negro y con un cigarrillo a medio fumar en la boca. La imagen, capturada de forma vertical, se publica junto con un epígrafe que describe aquella secuencia: “un fin de semana de actividades varias”.
En ambas publicaciones resalta el perfil de Franco Colapinto entre las personas que les pusieron “me gusta”. La acción fue advertida por los seguidores del corredor o por quienes simplemente encontraron su huella en los posteos de la joven. “¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”, escribió uno de los usuarios atentos del piloto de Fórmula 1, en referencia al número de auto que usa Colapinto en Alpine. “Pilotazo dentro y fuera de la pista” y “Siempre eligiendo bien el pibe. Hasta ligando tortas de la suegra”, fueron otros de los mensajes que coparon la foto.
La reacción de Sofía tras la interacción de Colapinto
Lo más curioso es que Sofía le dio "me gusta" a ese primer comentario que hizo el usuario que notó el interés de Franco. De esta manera, dejó en claro que está al tanto de los movimientos del deportista en su perfil.
Este cruce de interacciones en el ámbito digital encendió la curiosidad de los usuarios, quienes no tardaron en indagar más sobre la vida de la joven que captó la atención del corredor argentino.
Quién es Sofía Solá, la joven que cautivó la atención de Colapinto
A sus 20 años, Sofía Solá logró consolidar una presencia propia dentro del ambiente de la moda y la comunicación digital, alejándose de los esquemas tradicionales. Aunque inicialmente comenzó sus estudios en la carrera de Producción de Moda en la Universidad de Palermo —trayecto que disfrutó pero que prefirió no convertir en su profesión principal—, con el tiempo decidió redefinir su rumbo laboral.
Actualmente, la joven enfoca su energía en desarrollarse como modelo e influencer, compartiendo publicaciones sobre estilo de vida, eventos y colaboraciones con diversas marcas. A pesar de haber recibido críticas en plataformas digitales, Sofía defendió públicamente su labor, asegurando que generar contenido y desempeñarse en el modelaje exige dedicación, tiempo y compromiso diario.
Sin embargo, su rutina no se limita de manera exclusiva a las pantallas y las pasarelas. Sofía también forma parte activa del emprendimiento familiar encabezado por su madre, Maru Botana. En el emblemático local gastronómico de Palermo, colabora con la atención al público, supervisa el menú y cuida la presentación de los platos, desempeñando un rol de aprendizaje constante lejos de posiciones jerárquicas.