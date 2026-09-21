Franco Colapinto contó cómo quedó su relación con Gasly tras el cruce en España

Resumen para apurados
- Franco Colapinto desdramatizó su cruce con Pierre Gasly tras el GP de España y afirmó que el incidente se debió a la adrenalina y la competitividad interna en Alpine.
- El argentino admitió su enojo en pista, pero aclaró que mantiene una buena relación con Gasly, remarcando la dificultad de ser equipo cuando ambos compiten por superarse.
- Superada la polémica, Colapinto enfoca sus expectativas en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde buscará aprovechar el veloz circuito de Bakú para volver a sumar puntos.
Franco Colapinto dejó atrás el Gran Premio de España con puntos importantes, pero también con un momento de tensión dentro de Alpine. El argentino se refirió al incidente que protagonizó con Pierre Gasly y reconoció su reacción durante la carrera, aunque descartó que el episodio haya afectado la relación entre ambos.
“Lo puteé un poquito”, admitió Colapinto al recordar la situación. Sin embargo, explicó que este tipo de roces pueden aparecer por la propia dinámica competitiva de la Fórmula 1.
“A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque somos, al final, no sé, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro”, explicó.
El argentino profundizó sobre una de las particularidades de la categoría: competir para una misma escudería mientras cada piloto intenta superar al otro.
“Si bien trabajamos juntos, hay momentos en que sale de la parte de uno que quiere ganarle a tu compañero. Aunque es un deporte en equipo, en realidad es difícil serlo a veces cuando hay tanta adrenalina y tantas cosas en el medio”, señaló.
De todos modos, Colapinto aseguró que mantiene un buen vínculo con Gasly. “Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación, pero en el momento de la adrenalina y todo eso pasan cosas que no tienen que pasar”, sostuvo.
Colapinto ya piensa en Azerbaiyán
Superado el episodio, el argentino puso la mira en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se desarrollará del 24 al 26 de septiembre. La carrera principal se disputará excepcionalmente el sábado para evitar la coincidencia con el Día del Recuerdo.
“Tengo muchas ganas de volver para lo que esperamos que sea otro fin de semana de carreras competitivo. Maximizamos el resultado en Madrid y me alegró mucho despedirme de Europa sumando de nuevo”, expresó.
Colapinto también destacó las características del circuito de Bakú, con sectores de alta velocidad y muros muy cercanos. “Nuestro objetivo será trasladar el nivel de rendimiento mostrado en España a este fin de semana”, afirmó.
La meta vuelve a estar clara para el piloto de Alpine. Colapinto apuntará a aprovechar las oportunidades que suele entregar Bakú y buscará nuevamente terminar entre los diez primeros para continuar sumando puntos.