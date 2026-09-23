Briatore lanzó una fuerte advertencia a los fanáticos argentinos tras las amenazas a Gasly
El asesor ejecutivo de Alpine cuestionó los ataques en redes sociales después del incidente entre Pierre Gasly y Franco Colapinto. Incluso advirtió que podrían dejar de brindar entrevistas a medios argentinos si continúa el hostigamiento.
Resumen para apurados
- Flavio Briatore advirtió en ESPN a los hinchas argentinos que cortará entrevistas con medios locales si siguen las amenazas a Pierre Gasly tras el GP de Madrid.
- El conflicto surgió por un roce en pista entre Gasly y Franco Colapinto que derivó en ataques al piloto francés en redes, hecho que fue repudiado por el propio argentino.
- Briatore exigió unidad en Alpine y alertó que el hostigamiento perjudica el entorno de Colapinto, amenazando la relación de la escudería con la prensa del país.
La polémica interna que protagonizaron Franco Colapinto y Pierre Gasly durante el Gran Premio de Madrid continúa generando repercusiones en Alpine. Después de que el piloto francés denunciara amenazas contra él y su entorno familiar, Flavio Briatore apuntó directamente contra el comportamiento de una parte de los aficionados argentinos.
En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, el asesor ejecutivo de Alpine pidió que el respaldo hacia Colapinto no se transforme en ataques contra su compañero y lanzó una advertencia sobre la relación del equipo con los medios argentinos.
“Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, expresó Briatore en diálogo con ESPN.
El italiano fue todavía más lejos y planteó posibles consecuencias si la situación continúa.
“Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”, advirtió.
El pedido de Briatore a los fanáticos de Colapinto
El dirigente también remarcó que Alpine necesita que sus dos pilotos trabajen en conjunto y descartó cualquier intención de alimentar una rivalidad interna.
“Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. Eso ya no es aceptable”, afirmó.
Al mismo tiempo, destacó la evolución de Colapinto y pidió que los argentinos acompañen su crecimiento sin atacar al resto de los integrantes de la escudería.
“Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo”, señaló.
La reacción de Briatore llegó después de que Gasly denunciara haber recibido ataques y amenazas que también alcanzaron a integrantes de su familia y a su pareja. El francés calificó la situación como “completamente inapropiada”.
Colapinto, por su parte, también repudió públicamente el hostigamiento hacia su compañero y remarcó que ambos mantienen una buena relación y persiguen el mismo objetivo dentro de Alpine.
Así, antes de la actividad en Azerbaiyán, Briatore buscó ponerle un freno a una polémica que comenzó dentro de la pista pero que, a partir de los ataques en redes sociales, terminó excediendo ampliamente lo deportivo.