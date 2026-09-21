Lionel Messi presentó la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección

Resumen para apurados
- Lionel Messi presentó la camiseta especial que vestirá el 6 de octubre en el Monumental frente a Benín, en el marco de su último partido oficial con la Selección Argentina.
- El anuncio fue en Instagram. La casaca tiene detalles dorados y una franja central blanca. El duelo cerrará una serie de amistosos previos ante Bolivia y Burkina Faso.
- El encuentro sellará el final definitivo de la histórica era de Messi en el seleccionado nacional, con una alta expectativa por la venta de entradas para su despedida.
Cada vez falta menos para una de las noches más especiales en la historia reciente de la Selección. Lionel Messi presentó la camiseta conmemorativa que utilizará el próximo 6 de octubre frente a Benín, cuando dispute su último partido con la “Albiceleste”.
El capitán realizó la presentación mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes se lo observa descolgar la camiseta utilizada durante el Mundial 2026 para colocar en su lugar la nueva indumentaria preparada especialmente para su despedida.
“Último partido… Una camiseta para toda la vida. One last match… A jersey for a lifetime”, escribió Messi junto al video.
Cómo será la camiseta de la despedida de Messi
El diseño tendrá importantes diferencias respecto de la indumentaria tradicional de Argentina. La camiseta contará con una base celeste y una única franja vertical blanca ubicada en el centro.
Uno de los elementos más destacados estará en los detalles personalizados del capitán. Tanto el apellido Messi como su histórico número estarán estampados en dorado. Además, la parte posterior incorporará el Sol de Mayo.
La camiseta de edición especial será utilizada el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental frente a Benín. Será el único encuentro de esta ventana internacional en el que Messi estará presente dentro de la cancha.
Antes de la despedida del capitán, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni tendrá otros dos compromisos en Argentina.
El recorrido comenzará el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en Córdoba. Luego, el sábado 3 de octubre, la “Albiceleste” recibirá a Burkina Faso en el Monumental.
Tres días después llegará el momento esperado. Argentina enfrentará a Benín nuevamente en el estadio de River y Messi utilizará por primera vez la camiseta especialmente diseñada para la ocasión.
Una casaca diferente para una jornada que marcará el cierre de su recorrido con la camiseta de la Selección Argentina.