La receta saludable que ayuda a cuidar el cerebro y combina dos ingredientes clave

Resumen para apurados
- Una receta de pescado con espinacas a la crema se destaca hoy en la alimentación diaria por aportar omega-3 y antioxidantes que ayudan a proteger la salud cerebral.
- El plato une pescado a la plancha con espinacas en salsa blanca y queso. La ciencia asocia estos nutrientes con una reducción del riesgo de demencia y daño oxidativo.
- Adoptar estos hábitos nutricionales desde edades tempranas promueve la salud cognitiva futura, aunque se aclara que una dieta equilibrada debe complementarse con ejercicio.
Cuidar la salud cerebral es un hábito que puede comenzar desde edades tempranas y que incluye distintas prácticas, como mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y dormir adecuadamente. Dentro de una dieta variada, algunos alimentos aportan nutrientes relacionados con el funcionamiento del cerebro.
El pescado y las hojas verdes, como la espinaca, son dos de ellos. Una forma sencilla de incorporarlos a la alimentación es preparar un plato que combina ambos ingredientes con una salsa cremosa y queso parmesano.
Se trata de una receta de pescado con espinacas a la crema, que puede prepararse en pocos pasos y acompañarse con tomates cherry al horno.
Por qué el pescado y la espinaca son alimentos asociados a la salud cerebral
Algunos estudios encontraron una relación entre el consumo de pescado y una mayor protección frente al deterioro cognitivo o el riesgo de demencia en adultos mayores. Sin embargo, todavía no existe evidencia concluyente que permita afirmar que comer pescado previene por sí solo estas enfermedades.
Entre los nutrientes presentes en este alimento se encuentra el omega-3, al que se le atribuyen beneficios vinculados con la salud cerebral. El pescado también aporta selenio y vitamina D, nutrientes que forman parte de una alimentación equilibrada.
La espinaca, por su parte, se caracteriza por su contenido de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo y forman parte de una dieta que puede contribuir al cuidado general del organismo.
Cómo preparar pescado con espinacas a la crema
Para preparar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:
- 900 gramos de pescado.
- 1,5 kilos de espinacas.
- 750 mililitros de crema de leche.
- 40 gramos de queso parmesano rallado.
- Nuez moscada.
- 1 cucharada de orégano.
- 1/2 cucharadita de cebolla en polvo.
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo.
- 1 cucharadita de sal.
- Pimienta a gusto.
- Aceite de oliva.
A continuación, se retiran y se colocan en un recipiente con hielo para detener la cocción. Una vez frías, se escurren, se secan y se cortan en trozos pequeños.
Para preparar la crema, se coloca la crema de leche en otra olla junto con el queso parmesano y una pizca de nuez moscada. La preparación se lleva al fuego hasta que hierva y se cocina hasta obtener una salsa más espesa. Finalmente, se agrega sal y pimienta a gusto.
Por otro lado, el pescado se condimenta por ambos lados con orégano, cebolla y ajo en polvo, además de sal y pimienta.
Se precalienta una sartén o plancha a fuego medio con un poco de aceite de oliva y se cocina el pescado de ambos lados hasta que esté listo.
Finalmente, se incorpora la espinaca a la crema y se sirve junto con el pescado. Como acompañamiento, también se pueden preparar tomates cherry al horno, cocinándolos durante aproximadamente 20 a 30 minutos.
El resultado es un plato que combina pescado y vegetales de hoja verde en una preparación sencilla, ideal para incorporar distintos nutrientes a una alimentación variada.