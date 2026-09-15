Menú semanal saludable: qué comer durante 7 días para llevar una alimentación equilibrada

Organizar un menú semanal permite anticipar las comidas, ordenar las compras y reducir la improvisación, un hábito que facilita una alimentación más variada y equilibrada. Saber de antemano qué comer también ayuda a distribuir mejor los alimentos durante la semana, aprovechar los ingredientes disponibles y sostener rutinas saludables incluso en jornadas con poco tiempo. Esta planificación puede adaptarse a las necesidades y preferencias de cada persona, sin necesidad de que las preparaciones sean complejas.