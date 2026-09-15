Menú semanal saludable: qué comer durante 7 días para llevar una alimentación equilibrada

Resumen para apurados
- Especialistas en nutrición difundieron un menú de siete días para promover una alimentación equilibrada y facilitar la organización de las comidas diarias.
- La propuesta combina frutas, verduras, proteínas y granos enteros en platos sencillos, priorizando ingredientes frescos y una adecuada hidratación.
- Planificar las comidas optimiza las compras, reduce el desperdicio de alimentos y sostiene hábitos saludables a largo plazo, incluso con poco tiempo disponible.
Organizar un menú semanal permite anticipar las comidas, ordenar las compras y reducir la improvisación, un hábito que facilita una alimentación más variada y equilibrada. Saber de antemano qué comer también ayuda a distribuir mejor los alimentos durante la semana, aprovechar los ingredientes disponibles y sostener rutinas saludables incluso en jornadas con poco tiempo. Esta planificación puede adaptarse a las necesidades y preferencias de cada persona, sin necesidad de que las preparaciones sean complejas.
Una alimentación saludable requiere variedad y equilibrio: las comidas deben combinar verduras y frutas, proteínas, cereales integrales o legumbres y grasas saludables, en cantidades acordes a cada persona. Es importante respetar hambre y saciedad, comer con regularidad y priorizar alimentos frescos. La hidratación es clave: el agua debe ser la bebida y su consumo puede variar según el clima y la actividad física. Incorporar fibra, vitaminas, minerales y proteínas ayuda a cubrir los requerimientos del organismo.
Menú saludable de siete días
Lunes
Desayuno: Pote de yogur tipo skyr con 40 gramos de granola proteica. Uvas
Almuerzo: Ensalada variada. Bondiola de cerdo. Dos ciruelas
Cena: Crema de zapatito anco y puerro. Merluza en paquetito de papel aluminio
Martes
Desayuno: Yogur griego con una cucharada de salvado de avena, dos cucharadas de maní en polvo desgrasado, semillas de chía y fruta
Almuerzo: Ensalada de brotes verdes. Pollo al horno con berenjena y papa. Una pera
Cena: Ensalada de tomate, rúcula y bolitas de mozzarella. Omelette
Miércoles
Desayuno: Tostada con sardinas en conserva, tomate, rúcula y aceite de oliva virgen extra
Almuerzo: Sopa fría de tomate. Calamares a la plancha con champiñones salteados. Un kiwi
Cena: Espárragos y pollo a la plancha
Jueves
Desayuno: 3 fetas de pechuga de pavo de al menos 90% de carne rellenas de ricota. Arándanos
Almuerzo: Ensalada de chauchas, papa enfriada, cebolla morada, morrón asado, atún y huevo duro. Sandía
Cena: Crema de zapallito anco. Dados de tofu (o pavo) salteados
Viernes
Desayuno: Una rebanada de pan integral de centeno con queso blanco y salmón ahumado. Una pera
Almuerzo: Ensalada de pepino con aceitunas negras. Garbanzos salteados con espinacas, tomate, cebolla y abadejo. Melón
Cena: Rodajas de zapallito anco al horno con especias. Salmón al horno
Sábado
Desayuno: 4-5 cucharadas de hummus con bastoncitos de zanahoria y kéfir con semillas de chía
Almuerzo: Melón con jamón crudo. Pacú o pejerrey al horno sobre lecho de tomate y cebolla
Cena: Ensalada César ligera con pollo desmenuzado y parmesano (20 gramos)
Domingo
Desayuno: Panqueques de avena y claras de huevo con canela y dados de manzana cocidos sin azúcar ni edulcorante
Almuerzo: Ensalada griega. Pulpo sobre papa enfriada con aceite de oliva virgen extra y pimentón rojo. Un durazno
Cena: Verduras y filete de caballa a la plancha