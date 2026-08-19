SociedadActualidad

Cómo es la pastafrola saludable que Claudia Villafañe creó para Diego Maradona

La nutricionista Romina Pereiro asesoró técnicamente a Claudia Villafañe mediante cambios estratégicos en harinas y endulzantes.

Cómo es la pastafrola saludable que Claudia Villafañe creó para Diego Maradona
Pastafrola
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Claudia Villafañe reveló en televisión la receta de una pastafrola saludable creada originalmente para agasajar y cuidar la nutrición de Diego Maradona.
  • Asesorada por la nutricionista Romina Pereiro, adaptó la masa tradicional reemplazando grasas saturadas por aceite, harinas integrales, miel y azúcar mascabo.
  • La propuesta consolida una alternativa accesible para transformar clásicos de la repostería argentina en opciones nutritivas y livianas sin perder sabor.
Resumen generado con IA

Durante el show de Jimena Monteverde, surgió la preparación de un clásico nacional adaptado para cuidar salud sin resignar sabor. Aquella versión nació originalmente por pedido especial de Diego Maradona, y Claudia Villafañe la llevó a cabo para el.

Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

La nutricionista Romina Pereiro diseñó el plan alimenticio a solicitud de Claudia. Esta última buscaba agasajar al astro deportivo con algo rico pero liviano, evitando excesos calóricos innecesarios. El resultado final devino exitoso gracias a sustituciones inteligentes en los componentes básicos de la masa tradicional.

Torta húmeda de chocolate sin harina: la receta fácil de Osvaldo Gross ideal para celíacos

Torta húmeda de chocolate sin harina: la receta fácil de Osvaldo Gross ideal para celíacos

Cómo hacer la masa integral

Ingredientes

  • Aceite
  • Harina integral
  • Harina 0000
  • Almidón de maíz
  • Miel
  • Azúcar mascabo
  • Leche descremada
  • Dulce de batata
  • Ralladura de limón
  • Polvo para hornear
  • Huevo
  • Esencia de vainilla

La elaboración reemplaza grasas saturadas mediante cincuenta centímetros cúbicos aceite vegetal. Esta técnica utiliza una mezcla equilibrada compuesta por harina blanca, cien gramos integrales y sesenta del almidón maíz. Doce cucharaditas polvo hornear aseguran textura adecuada junto con ralladura cítrica.

El dulzor proviene de cincuenta gramos miel combinados con tres cucharadas azúcar mascabo. Tal combinación garantiza humedad suficiente para evitar que la base quede demasiado seca o quebradiza. La receta incluye además leche descremada, esencia vainilla y abundante cantidad huevos frescos.

La receta familiar de Claudia Villafañe

Villafañe confesó sentir miedo. Por eso realizó versiones pequeñas para testear consistencia antes de entregar el obsequio solicitado por Gianinna. Afortunadamente, el producto obtuvo aceptación total transformándose en un hito dentro del programa televisivo.

La receta permite utilizar dulce batata light si el objetivo requiere disminuir aún más las calorías. Los cambios posibilitan los clásicos postres modificando simplemente el origen algunos ingredientes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales
1

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado
2

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
3

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur
4

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad
5

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
2

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
3

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
4

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros
5

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Más Noticias
La tormenta de Santa Rosa está cada vez más cerca: cuándo podría llegar a Argentina

La tormenta de Santa Rosa está cada vez más cerca: cuándo podría llegar a Argentina

Con mucho esfuerzo compraron una motito para su hija por el Día del Niño y se la robaron del estacionamiento del súper

Con mucho esfuerzo compraron una motito para su hija por el Día del Niño y se la robaron del estacionamiento del súper

Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a farmear aura en Mar del Plata

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a "farmear aura" en Mar del Plata

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su fuerza considerable, según el SMN

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su "fuerza considerable", según el SMN

Alerta amarilla del SMN: lluvias, viento y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Alerta amarilla del SMN: lluvias, viento y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Expo Sobre Ruedas 2026: tres días para vivir la pasión por los vehículos, la movilidad y el entretenimiento en Tucumán

Expo Sobre Ruedas 2026: tres días para vivir la pasión por los vehículos, la movilidad y el entretenimiento en Tucumán

Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

Cómo preparar budín húmedo de coco saludable: la receta sin azúcar, sin gluten y sin lácteos

Comentarios