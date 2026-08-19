Cómo es la pastafrola saludable que Claudia Villafañe creó para Diego Maradona

Resumen para apurados
- Claudia Villafañe reveló en televisión la receta de una pastafrola saludable creada originalmente para agasajar y cuidar la nutrición de Diego Maradona.
- Asesorada por la nutricionista Romina Pereiro, adaptó la masa tradicional reemplazando grasas saturadas por aceite, harinas integrales, miel y azúcar mascabo.
- La propuesta consolida una alternativa accesible para transformar clásicos de la repostería argentina en opciones nutritivas y livianas sin perder sabor.
Durante el show de Jimena Monteverde, surgió la preparación de un clásico nacional adaptado para cuidar salud sin resignar sabor. Aquella versión nació originalmente por pedido especial de Diego Maradona, y Claudia Villafañe la llevó a cabo para el.
La nutricionista Romina Pereiro diseñó el plan alimenticio a solicitud de Claudia. Esta última buscaba agasajar al astro deportivo con algo rico pero liviano, evitando excesos calóricos innecesarios. El resultado final devino exitoso gracias a sustituciones inteligentes en los componentes básicos de la masa tradicional.
Cómo hacer la masa integral
Ingredientes
- Aceite
- Harina integral
- Harina 0000
- Almidón de maíz
- Miel
- Azúcar mascabo
- Leche descremada
- Dulce de batata
- Ralladura de limón
- Polvo para hornear
- Huevo
- Esencia de vainilla
La elaboración reemplaza grasas saturadas mediante cincuenta centímetros cúbicos aceite vegetal. Esta técnica utiliza una mezcla equilibrada compuesta por harina blanca, cien gramos integrales y sesenta del almidón maíz. Doce cucharaditas polvo hornear aseguran textura adecuada junto con ralladura cítrica.
El dulzor proviene de cincuenta gramos miel combinados con tres cucharadas azúcar mascabo. Tal combinación garantiza humedad suficiente para evitar que la base quede demasiado seca o quebradiza. La receta incluye además leche descremada, esencia vainilla y abundante cantidad huevos frescos.
La receta familiar de Claudia Villafañe
Villafañe confesó sentir miedo. Por eso realizó versiones pequeñas para testear consistencia antes de entregar el obsequio solicitado por Gianinna. Afortunadamente, el producto obtuvo aceptación total transformándose en un hito dentro del programa televisivo.
La receta permite utilizar dulce batata light si el objetivo requiere disminuir aún más las calorías. Los cambios posibilitan los clásicos postres modificando simplemente el origen algunos ingredientes.