Alerta por una estafa telefónica con tarjetas: el falso aviso de Google que simula un asistente virtual y vacía cuentas
Ciberdelincuentes están comprando anuncios patrocinados para posicionarse primeros en las búsquedas sobre entidades financieras. A través de sitios falsos y llamadas que simulan ser de un centro de atención al cliente, logran engañar a los usuarios y vaciar sus cuentas bancarias.
Resumen para apurados
- Ciberdelincuentes usan anuncios falsos en Google sobre tarjetas de crédito para contactar a usuarios y vaciar sus cuentas bancarias, según alertaron especialistas.
- Los estafadores pagan por posicionarse primeros con términos como 'número de visa'; al ingresar, simulan un centro de atención telefónica para extraer datos confidenciales.
- El caso expone fallas en los filtros de avisos de Google y obliga a los usuarios a verificar minuciosamente las direcciones web y chats oficiales para no sufrir robos.
Las estafas virtuales tienen cada vez más componentes que las acercan a nuestras acciones cotidianas. Siempre al acecho, las estrategias se complejizan y aparecen en las múltiples rutinas que completamos en el día, como es el caso de las búsquedas en Google y la necesidad de encontrar respuestas a problemas cotidianos como en la gestión de las tarjetas bancarias. Incluso las herramientas que están dispuestas para ayudar pueden terminar perjudicando todas nuestras finanzas.
Una nueva y sofisticada estafa digital surgió en el último tiempo, donde los algoritmos y los posicionamientos en la búsqueda de Google se combinan con un mecanismo opaco que puede dar fácil acceso a los ciberdelincuentes a los activos bancarios. El periodista especializado en tecnología, Federico Ini, alertó sobre una modalidad que a la vez combina un llamado telefónico en el que los estafadores, a través de una página web posicionada como contenido patrocinado en Google y recomendada entre los primeros resultados, pueden brindar asistencia remota vía telefónica y pronto enredar a las víctimas en un importante robo.
El falso call center que simula ayuda oficial
El anzuelo comienza en el motor de búsqueda más utilizado del mundo. "Esta estafa aparece promocionada en el primer lugar cuando buscás esas dos palabras en Google. Sí, lo primero que ves es una publicidad que los estafadores compraron", advirtió Ini sobre el método de captura de datos, en el que se muestra en el buscador de Google las palabras clave: "número de visa". Una vez que el usuario ingresa estos términos, aparece entre las recomendaciones primeras este sitio. Esta maniobra direcciona a las víctimas a un sitio web minuciosamente diseñado que incluye el ícono del candado de seguridad en la barra de direcciones para infundir una falsa sensación de confianza.
Una vez dentro de la plataforma fraudulenta, el usuario tiene la opción de comunicarse vía telefónica o mediante un mensaje instantáneo. "Si les escribís, casi inmediatamente te van a llamar simulando ser un call center e intentando robarte tu información", detalló el especialista. Durante la llamada, los estafadores mantienen un guion perfectamente articulado, solicitando datos personales y operativos como el DNI y fechas de viaje, en el caso de que esa sea la duda, bajo el pretexto de "cargarte en el sistema".
Claves para identificar las señales de alerta
La efectividad del engaño está en el nivel de producción de la infraestructura fraudulenta y la falta de filtros efectivos en las plataformas publicitarias. "Más allá del profesionalismo con el que llevan adelante esta maniobra, es realmente escalofriante cómo Google permite vender avisos publicitarios con algo tan sensible como es una entidad crediticia", sostuvo Ini, poniendo el foco en la responsabilidad de los motores de búsqueda al monetizar anuncios que suplantan identidades financieras.
Para evitar caer en la trampa, existen pequeñas señales de alerta en la navegación diaria que permiten desarticular el engaño antes de brindar información sensible. "Si mirabas con atención parte de la dirección del sitio o el hecho de que el chat de WhatsApp no estuviera con el tilde verde verificado, podrían haber dado la pauta de que algo no andaba bien", concluyó el especialista. La inmediatez de las consultas desde el teléfono celular y la aparente legitimidad de los primeros listados de búsqueda siguen siendo los principales factores que llevan a los usuarios a bajar la guardia.