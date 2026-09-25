Alerta por una estafa telefónica con tarjetas: el falso aviso de Google que simula un asistente virtual y vacía cuentas

El falso call center que simula ayuda oficial

El anzuelo comienza en el motor de búsqueda más utilizado del mundo. "Esta estafa aparece promocionada en el primer lugar cuando buscás esas dos palabras en Google. Sí, lo primero que ves es una publicidad que los estafadores compraron", advirtió Ini sobre el método de captura de datos, en el que se muestra en el buscador de Google las palabras clave: "número de visa". Una vez que el usuario ingresa estos términos, aparece entre las recomendaciones primeras este sitio. Esta maniobra direcciona a las víctimas a un sitio web minuciosamente diseñado que incluye el ícono del candado de seguridad en la barra de direcciones para infundir una falsa sensación de confianza.