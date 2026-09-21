Google recibió una multa de U$S462 millones por el uso de datos de geolocalización

La DPC inició la investigación en 2020 a raíz de las quejas presentadas por varias organizaciones europeas de defensa de los derechos de los consumidores en relación con el tratamiento de datos de ubicación por parte de Google en el marco de determinados servicios y productos. La Comisión Europea también multó a Google en julio pasado por vulnerar la normativa digital de la UE y, hace un año, por prácticas publicitarias abusivas.