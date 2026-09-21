Google recibió una multa de U$S462 millones por el uso de datos de geolocalización
El regulador irlandés acusó al gigante tecnológico de vulnerar las normas europeas de protección de datos entre 2018 y 2020. La ubicación de los usuarios podía utilizarse para influir en ellos mediante anuncios o inferir sus intereses.
Resumen para apurados
- El regulador de Irlanda multó este lunes a Google por U$S 462 millones en la Unión Europea tras violar normas de privacidad en el uso de datos de geolocalización.
- La investigación comenzó en 2020 tras quejas ciudadanas. Google conservó la ubicación más tiempo del debido para dirigir anuncios sin control de los usuarios.
- Es la cuarta mayor sanción del ente irlandés y profundiza el rigor regulatorio de la Unión Europea sobre el manejo de datos privados por parte de las grandes tecnológicas.
El gigante estadounidense Google, propiedad de Alphabet, recibió el lunes una multa de 403 millones de euros (U$S462 millones) por parte del regulador de protección de datos irlandés, que actúa en nombre de la Unión Europea (UE). Este organismo acusó a Google de vulnerar las reglas europeas sobre el uso de los datos de geolocalización de sus usuarios entre mayo de 2018 y febrero de 2020.
Es la cuarta multa más elevada impuesta por la Comisión Irlandesa para la Protección de Datos (DPC, encargada de supervisar a nivel europeo el funcionamiento de Google, cuya sede continental está en Dublín.
La DPC inició la investigación en 2020 a raíz de las quejas presentadas por varias organizaciones europeas de defensa de los derechos de los consumidores en relación con el tratamiento de datos de ubicación por parte de Google en el marco de determinados servicios y productos. La Comisión Europea también multó a Google en julio pasado por vulnerar la normativa digital de la UE y, hace un año, por prácticas publicitarias abusivas.
La ubicación se utilizaba para influir
"Como consecuencia de las deficiencias de Google, los usuarios podían desconocer que su ubicación se estaba utilizando para, por ejemplo, influir en ellos mediante anuncios o inferir sus intereses, pudiendo así perder el control sobre sus datos personales", declaró Graham Doyle, comisionado adjunto de la DPC.
"La conservación de los datos de ubicación de los usuarios durante más tiempo del necesario agravó esta pérdida de control", añadió.
Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de agencia Reuters. Se trata de la cuarta multa más elevada impuesta por el organismo regulador irlandés, que actúa como autoridad principal de la UE para la mayoría de las grandes empresas estadounidenses de internet debido a que estas tienen sus operaciones europeas radicadas en Irlanda.
Otras empresas, como Meta, también han sido multadas por el organismo, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.