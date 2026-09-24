Súper Niño: alertan por el dengue en una provincia argentina donde casi no llueve
Las lluvias extraordinarias previstas por el fenómeno climático podrían modificar las condiciones ambientales y favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti, por lo que las autoridades ya reforzaron las medidas de prevención.
Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud de Mendoza alertó por el dengue ante la llegada del Súper Niño, cuyas lluvias extraordinarias generarán criaderos de mosquitos en la provincia árida.
- Proyecciones climáticas prevén lluvias muy superiores a las históricas para Cuyo en primavera y verano, causadas por un marcado calentamiento en las aguas del océano Pacífico.
- El aumento de humedad prolongará la actividad del mosquito Aedes aegypti, elevando el riesgo de brotes si se detecta circulación viral o el ingreso de casos importados.
La llegada del Súper Niño, un fenómeno climático de características extraordinarias, encendió una nueva alerta sanitaria en una provincia argentina de clima árido, donde las lluvias abundantes podrían modificar las condiciones ambientales y favorecer la aparición de criaderos del mosquito que transmite el dengue.
Ante las proyecciones para la primaveray el verano, las autoridades pidieron anticipar las medidas de prevención. El objetivo es evitar que las condiciones ambientales favorables para el mosquito se traduzcan en una mayor presencia del vector. Por eso, recomiendan reforzar desde ahora el control de posibles criaderos y eliminar los recipientes donde pueda acumularse agua.
La provincia que se prepara ante el avance del dengue
La provincia en cuestión es Mendoza, donde el Ministerio de Salud comenzó a reforzar las recomendaciones para evitar la proliferación del Aedes aegypti. El objetivo es actuar antes de que comience el período de mayor actividad del mosquito y frente a un escenario climático que podría generar condiciones favorables para su reproducción.
Las proyecciones meteorológicas actualizadas para septiembre y octubre anticipan precipitaciones superiores a los valores históricos para la región. En una provincia donde las condiciones habituales de sequía limitan la presencia de agua en el ambiente, un período de lluvias extraordinarias y sostenidas podría modificar ese escenario.
El incremento de la humedad y las temperaturas elevadas durante los próximos meses también podría extender el período de actividad del mosquito.
Qué relación existe entre el Súper Niño y el dengue
Para la temporada primavera-verano 2026-2027, las proyecciones contempladas por la provincia plantean una alta probabilidad de un escenario de Súper Niño, con un pico estimado de 2,5 °C por encima del promedio.
El escenario central, en tanto, contempla un fenómeno de El Niño fuerte, con una anomalía estimada en 1,8 °C. El período de mayor incidencia se proyecta entre octubre y diciembre.
De acuerdo con las autoridades, un aumento de las precipitaciones podría generar más sitios con acumulación de agua, una condición que favorece la formación y persistencia de criaderos del Aedes aegypti.
Sin embargo, las condiciones meteorológicas favorables para el vector no implican por sí mismas que necesariamente aumenten los casos de dengue. Para que exista transmisión también debe circular el virus y producirse el contacto entre los mosquitos y personas susceptibles.
El riesgo puede incrementarse si existe circulación viral en la región o si ingresan casos provenientes de zonas donde el dengue es endémico.
La recomendación de las autoridades ante el escenario climático
Por este motivo, el Ministerio de Salud provincial pidió comenzar con las tareas de prevención antes del período de mayor actividad del mosquito. La eliminación de posibles criaderos y el control de los lugares donde pueda acumularse agua forman parte de las acciones recomendadas.
La anticipación resulta especialmente relevante ante la posibilidad de que las condiciones ambientales favorables para el vector aparezcan antes o se mantengan durante más tiempo debido a la evolución del fenómeno climático.
Advierten por un fenómeno de gran intensidad
Elizabeth Naranjo Tamayo, meteoróloga e integrante del Plan Interinstitucional de Prevención elaborado por Aemsa, explicó que El Niño aumentó su intensidad durante agosto debido al incremento de la temperatura superficial del mar.
Según señaló, las proyecciones apuntan hacia un evento muy fuerte durante la primavera y el verano, que incluso podría alcanzar una magnitud excepcional. También indicó que existe una señal significativa por encima de lo normal para toda la región de Cuyo, con especial incidencia en el sur mendocino hasta el comienzo del verano.
Ante este panorama, la especialista recomendó seguir de cerca los pronósticos meteorológicos diarios y semanales, ya que la evolución de las condiciones de corto plazo será determinante para evaluar el impacto del fenómeno.