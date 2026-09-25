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Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Un avión de Aerolíneas Argentinas que viajaba de Ezeiza a Madrid aterrizó de emergencia tras presentar una falla técnica. Qué pasó con el vuelo y cómo continuó el viaje.

Susto en Ezeiza: un avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó de emergencia cuando iba a Madrid
Susto en Ezeiza: un avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó de emergencia cuando iba a Madrid Página 12
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid aterrizó de emergencia este viernes en Ezeiza por una falla técnica en pleno vuelo.
  • El Airbus A330 regresó tras 36 minutos por un presunto fallo de motor que causó fuertes estruendos oídos por vecinos del conurbano sur bonaerense.
  • Sin heridos, la empresa reprogramó el vuelo en otra aeronave que despegó hacia España horas después, mientras se investiga el desperfecto del motor.
Resumen generado con IA

Un avión de Aerolíneas Argentinas que había despegado del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Madrid tuvo que regresar y realizar un aterrizaje de emergencia durante la madrugada de este viernes, luego de presentar una falla técnica.

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El vuelo AR1132 había iniciado su recorrido a las 23:52, pero mientras sobrevolaba la zona de Ezeiza los pilotos detectaron un inconveniente y decidieron retornar al aeropuerto de origen. Según los datos publicados por FlightRadar24, la aeronave volvió a tierra a las 00:28, tras unos 36 minutos de vuelo.

Qué pasó con el avión que iba a Madrid

Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza confirmaron que el aterrizaje se realizó sin mayores complicaciones. Por el momento, no se informaron oficialmente detalles sobre la falla que obligó a interrumpir el viaje.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por el periodista especializado en aviación Norberto Dupesso, el inconveniente habría estado relacionado con uno de los motores del avión.

La aeronave, un Airbus A330-202, pudo regresar y aterrizar por sus propios medios. Una vez en tierra, fue asistida por personal del aeropuerto. Además, se desplegió personal de Bomberos como medida preventiva ante la emergencia.

Vecinos de Ezeiza y otras localidades escucharon fuertes estruendos

El episodio también llamó la atención de vecinos de Ezeiza y Luis Guillón, quienes durante la noche reportaron haber escuchado fuertes explosiones y estruendos.

Los sonidos también fueron mencionados por usuarios de redes sociales de Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco. Algunos vecinos describieron los ruidos como explosiones o fuertes truenos y señalaron que incluso llegaron a sentir vibraciones en las ventanas.

El vuelo a Madrid fue reprogramado

Después del aterrizaje de emergencia, el vuelo AR1132 fue reprogramado y finalmente volvió a despegar desde Ezeiza durante la madrugada.

Para esta segunda salida, Aerolíneas Argentinas utilizó otra aeronave, un Airbus A330-243, que partió aproximadamente a las 4:09 con destino a Madrid. El arribo estaba previsto para las 21:25, hora de España.

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