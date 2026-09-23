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Cuál es la mejor aerolínea del mundo en 2026 y qué puesto ocupa Aerolíneas Argentinas en Sudamérica

Mientras Singapore Airlines se coronó nuevamente en la cima del transporte aéreo mundial, la aerolínea nacional destacó dentro del ranking sudamericano por la calidad de su atención y servicio.

Cuál es la mejor aerolínea del mundo en 2026 y qué puesto ocupa Aerolíneas Argentinas en Sudamérica
Fuente: Aerolineas Argentinas
Hace 11 Min

Los World Airline Awards de Skytrax, un ranking mundial de aerilineas a nivel mundial premió a Sinfapore Airlines con el máximo reconocimiento durante este año. Aunque no es el primer puesto, Argentina recibió un gran reconocimiento entre el top 10 de este listado honorifico.

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En el plano local, el certamen arrojó una cifra destacada para los viajeros del país: Aerolineas Argentinas ocupó el septimo lugar en el ranking sudamericano al evaluar la calidad de atención de su personal. Dentro de este segmento regional, la empresa de bandera quedó posicionada por detrás de Latam, Azul y Jetsmart.

Cuál fue el resultado final del ranking mundial de aerolineas

El ranking mundial de 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

  • Singapore Airlines
  • Qatar Airways
  • Cathay Pacific Airways
  • ANA All Nippon Airways
  • Turkish Airlines
  • Emirates
  • Air France
  • Hainan Airlines
  • Japan Airlines
  • Korean Air


    • Las mejores aerolíneas de Sudamérica en 2026

    1-LATAM

    2-Azul Brazilian

    3-JetSMART Airlines

    4-SKY Airline

    5-Avianca

    6-Gol

    7-Aerolineas Argentinas

    8-StarPeru

    9-Clic

    10-Wingo

    Qué otros premios entregó Skytrax

    El resultado de 2026 prolonga una trayectoria de excelencia para Singapore Airlines, firma que ya sumaba cinco victorias previas al haber liderado en 2023, 2018 y en tres ocasiones durante la década de 2000. Por su parte, Qatar Airways ocupó el segundo lugar esta vez, tras haber encabezado el ranking nueve veces en los últimos 15 años. Durante la ceremonia, la aerolínea asiática también sumó distinciones por ofrecer la mejor clase económica y el mejor servicio de catering a bordo.

    Goh Choon Phong, director ejecutivo de la empresa, destacó ante Cnn el compromiso de los trabajadores y definió el premio como un testimonio claro de la dedicación y el profesionalismo del personal. De esta manera, la compañía reafirma su posición de liderazgo dentro del transporte aéreo internacional.

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