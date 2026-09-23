Cuál es la mejor aerolínea del mundo en 2026 y qué puesto ocupa Aerolíneas Argentinas en Sudamérica

Qué otros premios entregó Skytrax

El resultado de 2026 prolonga una trayectoria de excelencia para Singapore Airlines, firma que ya sumaba cinco victorias previas al haber liderado en 2023, 2018 y en tres ocasiones durante la década de 2000. Por su parte, Qatar Airways ocupó el segundo lugar esta vez, tras haber encabezado el ranking nueve veces en los últimos 15 años. Durante la ceremonia, la aerolínea asiática también sumó distinciones por ofrecer la mejor clase económica y el mejor servicio de catering a bordo.