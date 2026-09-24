Scaloni explicó cómo convenció a Messi para su homenaje en la selección argentina

Resumen para apurados
- Scaloni convenció a Messi para jugar su partido de despedida con Argentina el 6 de octubre en el Monumental ante Benín, para asegurar su homenaje ante la incertidumbre futura.
- El DT y la AFA gestionaron el evento tras la final perdida ante España, transmitiéndole al capitán que era el momento oportuno antes de posibles cambios en el plantel.
- El encuentro iniciará una renovación con nuevos futbolistas, mientras Scaloni prevé reunirse con Tapia para definir su continuidad al frente del seleccionado nacional.
Lionel Scaloni explicó cómo convenció a Lionel Messi para que forme parte de la convocatoria de la selección argentina y pueda tener su despedida ante el público argentino. El entrenador contó que habló con el capitán para transmitirle que el homenaje debía concretarse ahora, después de la final perdida ante España.
“Puse todo de mi parte para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no sabía qué podía pasar. Él lo entendió y está bueno”, reveló Scaloni. De esta manera, el técnico explicó que uno de sus argumentos principales fue la incertidumbre sobre lo que pudiera suceder con el futuro de ambos dentro de la selección argentina.
La despedida de Messi será el próximo 6 de octubre, cuando la selección argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental. Para Scaloni, la presencia del capitán en ese encuentro representa la posibilidad de reconocer su trayectoria frente a su gente. “Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”, sostuvo el entrenador.
El DT también destacó el acompañamiento de la AFA para concretar la presencia del capitán en la convocatoria. “La AFA puso de su parte también, el presidente. Todo lo que se puede hacer ahora, mejor”, afirmó Scaloni, quien contó que hizo todo lo que estaba a su alcance para que el homenaje pudiera organizarse en esta fecha.
La despedida y el futuro de Scaloni
Además del homenaje a Messi, Scaloni volvió a hablar sobre su propia continuidad al frente de la selección argentina. El entrenador evitó confirmar novedades y señaló que todavía debe reunirse con Claudio Tapia para conversar sobre su futuro, aunque reconoció sus ganas de seguir en el cargo.
“Hay una predisposición máxima para dialogar con el presidente” y “Tengo ganas de estar acá”, expresó Scaloni. El DT también explicó que los próximos amistosos servirán para darles lugar a nuevos futbolistas después del Mundial. “La mayoría va a seguir estando, algunos no. Lo que hicimos es parecido a lo hecho en 2018”, señaló.