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Luciana Salazar anunció que llegó a un acuerdo judicial con Martín Redrado

La artista confirmó que puso fin a cinco años de conflicto judicial por la manutención de su hija Matilda.

Luciana Salazar junto a Matilda y Martin Redrado.
Luciana Salazar junto a Matilda y Martin Redrado.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luciana Salazar anunció en sus redes que alcanzó un acuerdo judicial con Martín Redrado por la manutención de su hija Matilda, tras un extenso conflicto.
  • El litigio se prolongó durante cinco años entre acusaciones públicas. Salazar destacó la labor de su abogado y el apoyo de su entorno íntimo durante el proceso.
  • El pacto concluye una de las disputas más mediáticas del espectáculo argentino, dando inicio a una etapa de mayor estabilidad y calma para la crianza de la niña.
Resumen generado con IA

Luciana Salazar anunció que llegó a un acuerdo judicial con Martín Redrado después de cinco años de conflicto por la manutención de su hija Matilda. La artista comunicó la noticia a través de sus redes sociales y celebró el cierre de una etapa marcada por declaraciones cruzadas y una disputa judicial.

En su cuenta de Instagram, Salazar publicó una fotografía junto a su hija y acompañó la imagen con un contundente mensaje: “Se terminó. De acá en adelante, solo felicidad. Te amo”.

Aunque no trascendieron detalles sobre cómo se resolvió el conflicto, la artista compartió luego un mensaje de agradecimiento para las personas que la acompañaron durante estos años y que, según contó, fueron fundamentales para ella y para su hija.

“Mi agradecimiento absoluto y de todo corazón a estas personas que estuvieron y están incondicionalmente, que nos ayudaron de todas las formas a mi hija y a mí. Son las personas que nos mantuvieron en pie todo este tiempo oscuro que vivimos”, escribió.

Luciana Salazar anunció que llegó a un acuerdo judicial con Martín Redrado

El agradecimiento a su abogado

Salazar destacó especialmente a su abogado y amigo, el Dr. Castro Bianchi, a quien definió como “todo lo que está bien” y como “un gran profesional”.

Finalmente, reflexionó sobre el acompañamiento que recibió durante los momentos más difíciles del enfrentamiento judicial. “Lo lindo de saber que hay tanta gente que nos quiere de verdad”, expresó.

De esta manera, Salazar dio por terminada la disputa judicial con Redrado, que se extendió durante cinco años y estuvo atravesada por numerosos cruces y declaraciones públicas.

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