Habrían encontrado una foto de Agostina Vega amordazada en el celular de Claudio Barrelier

Resumen para apurados
- Peritajes en Córdoba hallaron una foto de Agostina Vega amordazada en el celular de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la menor ocurrido en mayo.
- El análisis del dispositivo detectó búsquedas sobre abuso sexual infantil y chats con la víctima, descartando el intento del acusado de vincular el crimen a una deuda narco.
- La causa fue elevada a juicio oral: Barrelier enfrenta una posible prisión perpetua por femicidio y abuso, mientras otros cinco sospechosos serán juzgados por encubrimiento.
Los resultados de la pericia realizada sobre el celular de Claudio Barrelier, principal sospechoso por el crimen de Agostina Vega, incorporaron nuevos elementos a la investigación por el femicidio de la niña, ocurrido en mayo en Córdoba.
Según fuentes consultadas por TN, en el dispositivo se habría encontrado una fotografía de Agostina amordazada, tomada antes de que se cometiera el crimen. También se habrían detectado búsquedas de contenido relacionado con abuso sexual de menores y varias conversaciones entre Barrelier y la niña, en las que el acusado intentaba entablar una relación de confianza.
El resultado del peritaje se obtuvo hace dos semanas y fue la última prueba incorporada por la Fiscalía antes de elevar la causa a juicio. Sin embargo, el contenido de ese análisis recién trascendió ahora.
La declaración de Barrelier y la supuesta deuda narco
Barrelier permanece detenido desde hace meses en la cárcel de Cruz del Eje. Semanas atrás volvió a declarar ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón, y vinculó el crimen con una supuesta deuda narco.
El acusado aseguró que “entregó a Agostina por una deuda de Melisa Heredia”, madre de la adolescente. Además, pidió un careo con su amigo Osvaldo Fassetta, quien también está detenido y acusado en la causa.
Tras la audiencia, el fiscal Garzón descartó que las declaraciones de Barrelier pudieran modificar su situación procesal.
“Podrá decir lo que quiera Barrelier, las pruebas lo incriminan y lo comprometen”, afirmó el fiscal.
Y agregó: “No es factible, no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo. En absoluto”.
Los seis imputados irán a juicio
Luego de la incorporación de las últimas pruebas, se resolvió que los seis imputados por el crimen sean sometidos a juicio.
Barrelier está acusado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con femicidio triplemente calificado, por mediar un contexto de género, por criminis causa y por alevosía. Debido a la gravedad de los cargos, en caso de ser condenado podría recibir prisión perpetua.
Además, serán juzgados por encubrimiento doblemente calificado Soledad Andreani, Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Eugenia Ludmila Ascarruz y Marianela Palmero, esposa del principal acusado.
La querella, en representación del padre de Agostina, sostiene que todavía hay al menos otras tres personas que deberían ser investigadas por su posible vinculación con el caso.