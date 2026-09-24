Habrían encontrado una foto de Agostina Vega amordazada en el celular de Claudio Barrelier

Según fuentes consultadas por TN, en el dispositivo se habría encontrado una fotografía de Agostina amordazada, tomada antes de que se cometiera el crimen. También se habrían detectado búsquedas de contenido relacionado con abuso sexual de menores y varias conversaciones entre Barrelier y la niña, en las que el acusado intentaba entablar una relación de confianza.