Mató a hachazos al hombre que cuidaba y arrastró su cuerpo por la calle: fue condenada a prisión perpetua
Sandra Leonor Videla fue condenada a prisión perpetua por el crimen de Ángel Edmundo Pobeda, ocurrido en Capilla del Monte. La víctima tenía 68 años, padecía graves problemas de salud y había decidido que la mujer dejara de cuidarlo.
Resumen para apurados
- Sandra Videla fue condenada a prisión perpetua en Córdoba por matar a hachazos a Ángel Pobeda, el hombre que cuidaba, tras enterarse de que prescindiría de sus servicios.
- La acusada atacó por detrás a la víctima, vulnerable y con secuelas de ACV, y fue descubierta de noche cuando arrastraba el cuerpo envuelto en media sombra hacia un baldío.
- Con el veredicto de un jurado popular, la Justicia clausuró el caso aplicando la pena máxima por alevosía y desestimando la versión de emoción violenta planteada por la defensa.
Un hombre de 68 años fue asesinado a golpes con un hacha y un martillo en su casa de Capilla del Monte, Córdoba, y su cuidadora fue condenada a prisión perpetua por el crimen. El cuerpo de la víctima fue encontrado después de que la mujer intentara arrastrarlo por la calle, envuelto en una media sombra, para llevarlo hasta un baldío.
El crimen ocurrió el 21 de marzo de 2025 y tuvo como víctima a Ángel Edmundo Pobeda, quien atravesaba graves problemas de salud y tenía dificultades para movilizarse. Dieciocho meses después, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje condenó a Sandra Leonor Videla, de 60 años, como autora de un homicidio calificado por alevosía.
La sentencia fue dictada por mayoría y contó con la participación de un jurado popular.
Cómo fue el crimen de Capilla del Monte
Pobeda vivía en una vivienda de calle Urquiza, en Capilla del Monte. Debido a sus problemas de salud, sus familiares habían decidido que contara con una persona que pudiera permanecer en la casa y asistirlo durante buena parte del día.
Videla ya conocía la vivienda y tenía experiencia en el cuidado de adultos mayores. Sin embargo, con el tiempo la relación con Pobeda comenzó a deteriorarse.
Según la investigación judicial, el hombre había manifestado a sus hijas, que viven en Buenos Aires, que ya no quería que Videla continuara en la casa. Incluso tenía previsto trasladarse a Buenos Aires.
La fiscalía sostuvo que esa decisión habría sido el desencadenante del crimen y que la mujer atacó a Pobeda cuando se encontraba en una situación de particular vulnerabilidad.
De acuerdo con la acusación, Videla lo sorprendió por detrás y lo golpeó reiteradamente con un hacha y un martillo, principalmente en la cabeza y el cuello. El hombre, que había sufrido varios accidentes cerebrovasculares y tenía importantes dificultades para movilizarse, no habría podido defenderse.
Intentó ocultar el cuerpo y llevarlo a un baldío
Después del asesinato, la investigación determinó que Videla habría realizado distintas maniobras para intentar ocultar las evidencias.
Según la acusación, limpió parte de la escena, escondió las herramientas utilizadas y colocó documentación y prendas con manchas en bolsas. Más tarde, durante la noche, envolvió el cuerpo de Pobeda con una media sombra verde.
La secuencia que permitió descubrir el crimen ocurrió alrededor de las 23. La mujer comenzó a arrastrar el cuerpo por la calle con la intención de llevarlo hasta un baldío y quemarlo.
En ese momento apareció un automóvil. El conductor advirtió la situación y frenó. Videla habría soltado el cuerpo y se escondió detrás de un árbol. El automovilista mantuvo las luces encendidas, llamó a la Policía y permitió que los efectivos llegaran rápidamente al lugar.
Cuando los policías revisaron el bulto encontraron el cuerpo semivestido de Pobeda, con graves lesiones en la cabeza.
Las pruebas que complicaron a la cuidadora
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Paula Kelm, de Cosquín, y reunió distintos elementos para reconstruir el crimen.
Entre las pruebas analizadas hubo peritajes sobre el cuerpo y la escena del asesinato, testimonios, comunicaciones telefónicas y registros de cámaras de seguridad.
También fueron incorporados a la causa mensajes enviados por Pobeda que, según la acusación, permitían conocer el deterioro de la relación con Videla y su decisión de que abandonara la vivienda.
La fiscalía sostuvo que la mujer aprovechó el estado de salud de la víctima para atacarla desde atrás y actuar sin darle posibilidades de defensa. Por ese motivo, la acusación fue por homicidio calificado por alevosía.
La fiscal de Cámara, Fabiana Pocchettino, mantuvo esa acusación durante el juicio.
Qué dijo la mujer condenada
Durante la investigación y el juicio, Videla negó haber cometido el homicidio en los términos planteados por la acusación y sostuvo que era víctima de violencia de género y de malos tratos.
La defensa planteó que, en todo caso, debía considerarse un homicidio cometido en estado de emoción violenta.
La querella, en cambio, sostuvo que no existían elementos que respaldaran esa versión. El abogado Darío Viale, quien intervino junto con Joel Altamirano en representación de la querella, afirmó que la mujer buscaba quedarse con la vivienda y las pertenencias de Pobeda.
Finalmente, el tribunal consideró acreditada la acusación y, mediante un fallo por mayoría, condenó a Sandra Leonor Videla a prisión perpetua por el homicidio de Ángel Edmundo Pobeda.
El crimen de Capilla del Monte quedó así cerrado judicialmente con la pena máxima prevista para el delito por el que fue condenada.