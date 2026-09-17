Mató a hachazos al hombre que cuidaba y arrastró su cuerpo por la calle: fue condenada a prisión perpetua

Un hombre de 68 años fue asesinado a golpes con un hacha y un martillo en su casa de Capilla del Monte, Córdoba, y su cuidadora fue condenada a prisión perpetua por el crimen. El cuerpo de la víctima fue encontrado después de que la mujer intentara arrastrarlo por la calle, envuelto en una media sombra, para llevarlo hasta un baldío.