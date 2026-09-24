Seguridad

Video: la dramática secuencia en Córdoba donde un inspector fue arrastrado cinco cuadras sobre el capot

El agente intentaba detener al conductor durante un control cuando terminó sobre la parte delantera del vehículo. El automovilista siguió avanzando hasta que fue detenido por la Policía.

El secuestro del auto. (Policía de Córdoba)
El secuestro del auto. (Policía de Córdoba)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un conductor arrastró cinco cuadras sobre el capot a un inspector de tránsito para eludir un control vehicular anoche en Nueva Córdoba, hasta que fue detenido por la Policía.
  • El agente se aferró al parabrisas mientras el auto avanzaba por bulevar Chacabuco ante los gritos de peatones. El inspector resultó ileso y rechazó atención médica.
  • El vehículo fue secuestrado y el automovilista quedó detenido a disposición de la Justicia, en un caso que reaviva el debate sobre la violencia en los controles urbanos.
Resumen generado con IA

Un hombre sobre el capot de un auto rojo, aferrado al parabrisas mientras el vehículo avanza por una avenida. Gritos de peatones y otros conductores que piden que frene. Y una escena que se extiende durante varias cuadras hasta que finalmente interviene la Policía. Así fue el episodio que generó alarma ayer por la noche en Nueva Córdoba.

Todo ocurrió cerca de las 23.30, durante un control vehicular realizado en inmediaciones de Deodoro Roca y Plaza España. Según la información policial, el conductor intentó escapar y, en medio de la maniobra, un inspector de tránsito quedó sobre el capot.

El agente, que llevaba un chaleco verde flúor, permaneció boca abajo sobre la parte delantera del vehículo y se sujetó de los laterales del parabrisas para evitar caer. El conductor, sin embargo, continuó avanzando por bulevar Chacabuco.

La situación fue advertida por las personas que circulaban por la zona. En las imágenes se escucha a peatones y automovilistas que le gritan al conductor que se detenga y reclaman la presencia de la Policía mientras el inspector intenta mantenerse sobre el auto.

El recorrido se extendió durante unas cinco cuadras. Finalmente, los efectivos lograron interceptar el vehículo en bulevar Chacabuco al 459, a pocos metros del cruce con bulevar Illia.

Otro video muestra el momento en que el conductor es obligado a descender del auto y queda detenido.

Qué pasó con el inspector

Según informaron fuentes policiales a medios de esa provincia, el agente municipal no sufrió heridas y rechazó ser atendido por un servicio de emergencias.

Después del procedimiento, el automóvil fue secuestrado y el conductor fue trasladado a una dependencia policial. Quedó a disposición de la Justicia.

La secuencia, registrada por personas que se encontraban en el lugar, rápidamente comenzó a circular en redes sociales y permitió observar el momento de tensión que se vivió durante el recorrido.

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