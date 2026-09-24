Video: la dramática secuencia en Córdoba donde un inspector fue arrastrado cinco cuadras sobre el capot

Un hombre sobre el capot de un auto rojo, aferrado al parabrisas mientras el vehículo avanza por una avenida. Gritos de peatones y otros conductores que piden que frene. Y una escena que se extiende durante varias cuadras hasta que finalmente interviene la Policía. Así fue el episodio que generó alarma ayer por la noche en Nueva Córdoba.