Claudio Barrelier declaró por el femicidio de Agostina Vega y apuntó contra la madre
El principal acusado admitió que la adolescente estuvo entre 30 y 40 minutos en su casa de barrio Cofico, pero aseguró que salió con vida y subió a un auto rojo. Su defensa vinculó el crimen con una supuesta deuda por drogas.
Resumen para apurados
- Claudio Barrelier declaró ante la Justicia en Córdoba por el femicidio de Agostina Vega: admitió que estuvo en su casa, pero culpó a la madre por una supuesta deuda narco.
- El acusado afirmó que la menor se fue viva en un auto rojo. La fiscalía refuta su versión con pericias de Luminol y cámaras que indican que fue asesinada y descuartizada allí.
- La fiscalía descartó la hipótesis defensiva por falta de pruebas y la Justicia deberá resolver el pedido de careos mientras avanza la causa hacia el juicio oral.
Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, amplió su declaración ante el fiscal Raúl Garzón y dio una nueva versión sobre lo ocurrido la noche del 23 de mayo. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, el imputado reconoció que la adolescente de 14 años ingresó a su vivienda de barrio Cofico y permaneció allí entre 30 y 40 minutos, pero negó haberla asesinado y aseguró que salió con vida y subió a un auto rojo.
Los detalles de la declaración fueron difundidos por Carlos Argüello, el nuevo abogado de Barrelier, quien asumió recientemente la defensa y habló este martes con Canal 10 de Córdoba.
En su intento por desvincularse del crimen, Barrelier sostuvo que Agostina había llegado a su vivienda en el marco de una supuesta deuda por drogas que mantenían su madre, Melisa Heredia, y Osvaldo Fassetta, amigo del acusado y otro de los detenidos en la causa. Según la versión planteada por la defensa, la adolescente habría sido entregada “en garantía” a personas vinculadas con esa presunta deuda.
Fuentes judiciales consultadas rechazaron esa hipótesis. “Toda su posición exculpatoria tendrá respuesta”, señalaron, y remarcaron que “no tiene respaldo probatorio”.
Argüello, en cambio, sostuvo que los dichos de su defendido podrán ser corroborados mediante las comunicaciones y otros elementos incorporados al expediente. “La declaración de él comienza desde que estaban en un partido de fútbol, de las comunicaciones que ella tuvo, de amenazas, de plata que debía por drogas. Se habló de todo”, afirmó.
Consultado específicamente sobre si la hipótesis de Barrelier era que Agostina había sido asesinada por una deuda relacionada con drogas, el abogado respondió: “Debían plata, exactamente”.
El defensor aseguró que Barrelier no pertenecía a ninguna organización dedicada al narcotráfico y sostuvo que recién ese día habría conocido la existencia de la presunta deuda. También involucró a Fassetta: “Fassetta también lo sabía”, afirmó.
Qué dijo sobre la noche del crimen
Uno de los puntos centrales de la nueva declaración es que Barrelier reconoció el ingreso de Agostina a la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878.
La adolescente había llegado hasta allí en un remise. Según la reconstrucción judicial, Barrelier la esperaba cerca de su casa, completó el dinero que faltaba para pagar el viaje y caminó junto a ella hasta la propiedad.
“Nosotros fuimos y dijimos que la nena se baja en esa esquina, él la busca, le paga lo que le faltaba del remis y la acompaña caminando. Ingresan al domicilio, están cuarenta minutos dentro del domicilio, entre treinta y cuarenta minutos”, relató Argüello.
La versión del acusado cambia a partir de ese momento. Barrelier sostuvo que, mientras permanecían dentro de la vivienda, Agostina recibió una llamada de una mujer que él cree que era su madre. Luego, siempre según su relato, ambos salieron y encontraron un Volkswagen Gol rojo estacionado en la calle.
El acusado aseguró que vio a la adolescente subir al vehículo y marcharse. Esta versión contradice la reconstrucción de la fiscalía, que sostiene que Agostina ingresó a la propiedad a las 22.55 y que nunca volvió a salir con vida.
Barrelier también negó haber utilizado como engaño la supuesta sorpresa que Agostina iba a preparar para su mamá. Poco antes de salir, la adolescente había enviado un audio a sus amigas en el que decía: “Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”.
De acuerdo con Argüello, sin embargo, esa afirmación habría sido una mentira de la propia Agostina.
El defensor también incorporó a su relato a Franco, un adolescente con quien Agostina había mantenido una relación, y sostuvo que se había instalado la versión de que la joven iba a encontrarse con él. Sin embargo, el propio abogado reconoció que el chico estaba detenido esa noche y recuperó la libertad recién durante la madrugada.
Argüello aseguró que Barrelier conocía la existencia de un conflicto relacionado con la supuesta deuda, aunque negó que formara parte de quienes comercializaban drogas. Según su relato, las personas que reclamaban el dinero habrían exigido que Agostina fuera entregada como garantía.
Hasta el momento, no existe evidencia conocida que acredite esa hipótesis.
La reconstrucción de la fiscalía
La nueva declaración deberá ser contrastada con el conjunto de pruebas reunidas durante más de tres meses de investigación.
Para la fiscalía, Barrelier engañó a Agostina para que fuera hasta su casa, aprovechándose de la relación de confianza que había construido con ella por haber sido pareja de su madre. Una vez allí, según la acusación, abusó sexualmente de la adolescente y posteriormente la asesinó para evitar que pudiera denunciarlo.
La investigación sostiene además que el cuerpo fue desmembrado dentro de la propiedad y permaneció allí hasta que Barrelier consiguió el Ford Ka negro de Soledad Andreani. El lunes 25 de mayo, siempre según la reconstrucción judicial, utilizó ese vehículo para trasladar los restos hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados.
En la casa de Cofico, las pericias con Luminol detectaron rastros de sangre en distintos sectores. A esto se suman las cámaras de seguridad, las comunicaciones telefónicas, los movimientos de los involucrados y otros elementos que la fiscalía utilizó para reconstruir las horas posteriores a la desaparición.
La historia del auto rojo tampoco es nueva. Barrelier ya se la había contado al padre de Agostina, Gabriel Vega, cuando este lo enfrentó durante la búsqueda de su hija. En aquella conversación, que el hombre grabó y luego fue incorporada al expediente, el acusado aseguró que la adolescente se había retirado en un Volkswagen Gol rojo y negó conocer qué había ocurrido después.
Ahora, más de tres meses después del crimen y detenido con prisión preventiva, Barrelier llevó formalmente esa versión ante el fiscal Garzón.
Su defensa solicitó además que se realicen careos con Melisa Heredia y Osvaldo Fassetta. La investigación deberá determinar si alguno de los elementos aportados por el acusado encuentra respaldo en la evidencia o si, por el contrario, se trata de una estrategia destinada a desvincularlo del femicidio.