Claudio Barrelier declaró por el femicidio de Agostina Vega y apuntó contra la madre

En su intento por desvincularse del crimen, Barrelier sostuvo que Agostina había llegado a su vivienda en el marco de una supuesta deuda por drogas que mantenían su madre, Melisa Heredia, y Osvaldo Fassetta, amigo del acusado y otro de los detenidos en la causa. Según la versión planteada por la defensa, la adolescente habría sido entregada “en garantía” a personas vinculadas con esa presunta deuda.