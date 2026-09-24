Tucumán honró a la Virgen de la Merced y recordó la batalla que marcó su historia

“Hoy ha sido un día y una tarde de mucha alegría para el pueblo tucumano en esta hermosa fiesta que le hemos llevado, todos juntos, a nuestra patrona, nuestra querida Virgen de la Merced”, afirmó Jaldo y sostuvo que este 24 de Septiembre “va a ser inolvidable” y que quedará “grabado en la mente, en la retina y en el corazón de todos los tucumanos”. También recordó el recorrido de la procesión desde la Plaza Belgrano hasta la Plaza Independencia, frente a la Catedral.