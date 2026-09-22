Scaloni tendría un acuerdo para seguir al frente de la selección argentina: cómo sería el nuevo contrato

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni está cerca de acordar con la AFA su continuidad como DT de la selección argentina, con miras a renovar su contrato que expira en diciembre.
- Tras dudar de su futuro post Mundial, el técnico negocia un vínculo por dos años hasta 2028, con opción de extensión hasta el Mundial 2030, sin confirmación oficial aún.
- La continuidad consolidará la renovación generacional del plantel de cara a los próximos torneos, mientras Walter Samuel dejará el cuerpo técnico para iniciar su camino solista.
El futuro de Lionel Scaloni comienza a despejarse después de la incertidumbre que había quedado instalada tras la derrota ante España en la final del Mundial. Según informó TyC Sports, el entrenador está cerca de llegar a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para continuar al frente de la selección argentina, cuyo actual contrato vence a fines de diciembre.
La intención sería firmar un nuevo vínculo por dos años, hasta la Copa América 2028, con una opción de extenderlo por otros dos años y alcanzar así el Mundial 2030. Por el momento no hubo confirmación oficial, aunque desde la AFA mantienen una postura optimista respecto de las negociaciones y confían en que finalmente llegarán a buen puerto.
Después de la final, Scaloni había dejado abierta la posibilidad de alejarse del cargo. “Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo”, había expresado el técnico nacido en Pujato. Con el paso de las semanas, sin embargo, el panorama cambió y todo indica que la intención apunta a darle continuidad al ciclo que comenzó en 2018.
Scaloni ya tiene previsto dirigir los próximos tres amistosos de la selección argentina: el 30 de septiembre ante Bolivia, el 3 de octubre frente a Burkina Faso y el 6 de octubre contra Benín, en el Monumental, en la despedida de Lionel Messi. La convocatoria para esos partidos también mostró señales de una renovación que el entrenador comenzó a trabajar.
Un plantel con caras conocidas y nuevas apariciones
Además de varios habituales, Scaloni volvió a incluir futbolistas jóvenes como Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez y Equi Fernández. A ellos se sumaron las primeras convocatorias de Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada. La lista aparece así como otro indicio del proceso de recambio que pretende llevar adelante el cuerpo técnico.
En caso de confirmarse la continuidad, también habrá cambios dentro del cuerpo técnico. Walter Samuel dejará su lugar como ayudante de campo para iniciar su propio camino como entrenador. Scaloni, mientras tanto, se encamina a seguir al frente de la selección argentina con un nuevo vínculo que podría extender su ciclo hasta 2030.