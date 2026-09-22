Scaloni tendría un acuerdo para seguir al frente de la selección argentina: cómo sería el nuevo contrato

Scaloni ya tiene previsto dirigir los próximos tres amistosos de la selección argentina: el 30 de septiembre ante Bolivia, el 3 de octubre frente a Burkina Faso y el 6 de octubre contra Benín, en el Monumental, en la despedida de Lionel Messi. La convocatoria para esos partidos también mostró señales de una renovación que el entrenador comenzó a trabajar.