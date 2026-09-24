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La Anmat prohibió estos productos para bajar de peso que se venden por internet

El organismo también amplió una denuncia judicial.

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat)
La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anmat prohibió este jueves en Argentina la venta y uso de inyectables con retatrutida para bajar de peso, porque la sustancia aún está en fase experimental y sin registro.
  • La medida surgió tras denuncias de venta ilegal en línea y alertas sanitarias en Brasil y Paraguay, lo que derivó en la ampliación de una causa penal federal.
  • La prohibición regirá hasta un eventual aval oficial para proteger a la población de riesgos graves, exceptuando solo estudios clínicos formales autorizados.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, publicación y distribución de productos inyectables que declaren contener retatrutide o retatrutida, una sustancia que se promociona para el descenso de peso y que aún se encuentra en etapa de investigación clínica.

La decisión fue oficializada este jueves mediante la Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el organismo detectara ofertas de estos productos a través de internet.

La prohibición también alcanza expresamente a las plataformas de venta electrónica y permanecerá vigente hasta que los productos eventualmente obtengan la autorización correspondiente.

Cuáles son los productos prohibidos

La medida no apunta a una marca específica. La Anmat estableció que quedan prohibidos todos los lotes, tamaños y presentaciones de productos destinados a la administración en humanos que declaren contener “retatrutide” o “retatrutida”.

Según explicó el organismo, actualmente no existen especialidades medicinales comercializadas en la Argentina que incluyan esa sustancia entre sus ingredientes.

La retatrutida continúa en etapa de investigación clínica. De acuerdo con la disposición, se estudian sus potenciales efectos en pacientes con diabetes tipo II y un control inadecuado de la glucemia.

Por qué la Anmat tomó la decisión

La investigación se inició a partir de una denuncia recibida por correo electrónico, en la que se alertaba sobre dos enlaces web que ofrecían productos que aseguraban contener retatrutida.

El organismo también señaló que las autoridades sanitarias de Brasil y Paraguay emitieron alertas sobre este tipo de productos.

La Anmat sostuvo que los artículos alcanzados por la prohibición carecen de registros que permitan acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa vigente.

Por ese motivo, el área de fiscalización recomendó emitir una advertencia a la población ante la disponibilidad de estos productos a través de canales online.

Una denuncia judicial y una excepción

Además de disponer la prohibición, el organismo amplió una denuncia judicial ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, a cargo del juez Luis Antonio Armella. La presentación fue formalizada a través de la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina.

La medida se mantendrá vigente hasta que los productos sean autorizados por la Anmat. La única excepción prevista corresponde a las investigaciones clínicas expresamente aprobadas por el organismo sanitario.

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