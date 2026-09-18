Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway tras 56 años

Resumen para apurados
- Warren Buffett, de 96 años, dejó la presidencia del consejo de Berkshire Hathaway en EE. UU. tras 56 años, para completar la transición y ceder el puesto a su hijo Howard.
- Buffett transformó una firma textil en un gigante global desde 1965. El traspaso culmina un plan donde Greg Abel asumió como director ejecutivo a cargo de la gestión operativa.
- Como presidente emérito, Buffett mantendrá su rol asesor, mientras su hijo buscará preservar los valores corporativos y Abel liderará el rumbo comercial del holding.
Warren Buffett dejó la presidencia del consejo de administración de "Berkshire Hathaway", el conglomerado empresarial que convirtió en uno de los más importantes del mundo y que dirigió durante más de cinco décadas. El magnate, de 96 años, comunicó su decisión en una carta a los accionistas y será reemplazado por su hijo, "Howard Buffett".
Buffett pasará a ocupar el cargo de presidente emérito y permanecerá como miembro del consejo de administración. Su salida marca el cierre de una etapa de 56 años al frente de la compañía.
Buffett tomó el control de Berkshire Hathaway en 1965, cuando todavía era una empresa textil de tamaño mediano, y la transformó en un conglomerado con intereses en sectores que van desde los seguros y el transporte ferroviario hasta la industria aeroespacial y la alimentación. El negocio textil fue cerrado en 1985.
El momento de completar la transición
En su carta a los accionistas, Buffett sostuvo que “el momento es el adecuado para completar la transición” y señaló que su hijo tendrá la responsabilidad de preservar la cultura y los valores que caracterizaron a la compañía durante su conducción.
Howard Buffett, de 71 años, forma parte del holding desde 1993 y dirige además una fundación benéfica. Su perfil se encuentra alejado de la exposición pública que tuvo su padre durante décadas en el mundo de las inversiones.
El cambio en la presidencia del consejo constituye el último capítulo de una transición que Berkshire Hathaway viene preparando desde hace años. A comienzos de 2026, el empresario canadiense "Greg Abel" reemplazó a Warren Buffett como director ejecutivo y quedó a cargo de la gestión operativa del conglomerado.
La presidencia del consejo
Con la nueva estructura, Howard Buffett asumirá la presidencia del consejo, mientras Abel continuará al frente de las operaciones de Berkshire Hathaway.
“La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo la esencia de Berkshire, y Howard será su guardián”, afirmó Abel en un comunicado de la compañía.
La sucesión completa así el proceso mediante el cual Buffett comenzó a transferir el control de Berkshire Hathaway sin abandonar por completo la compañía. Tras 56 años, el inversor que convirtió a una antigua textil en uno de los mayores conglomerados corporativos del mundo deja su principal cargo, aunque seguirá vinculado a la empresa desde el consejo de administración.