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Trump ante la ONU: “Cuba caerá” y sus fuertes advertencias sobre Irán, Ucrania y América Latina

Desde el atril de la ONU, Trump defendió la política exterior de su gobierno y lanzó advertencias sobre distintos escenarios internacionales.

Donald Trump llega a NY para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU
Donald Trump llega a NY para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU | AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump defendió este martes su política exterior ante la ONU en Nueva York con fuertes advertencias a Cuba, Irán y México para marcar la postura geopolítica de EE. UU.
  • El mandatario amenazó a Teherán con una escalada militar, predijo la caída del régimen cubano y anunció la instalación de dos nuevas bases militares estratégicas en Groenlandia.
  • El discurso anticipa mayores tensiones multilaterales, un endurecimiento en la frontera sur y posibles acuerdos o choques decisivos con Teherán tras las elecciones legislativas.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este martes un duro discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde se refirió a los conflictos de Irán y Ucrania, cuestionó a Cuba y México y anunció una mayor presencia militar estadounidense en Groenlandia.

Desde el atril de la ONU, Trump defendió la política exterior de su gobierno y lanzó advertencias sobre distintos escenarios internacionales. En el caso de Irán, planteó que el país deberá elegir entre alcanzar un acuerdo con Washington o afrontar una escalada militar. También aseguró que espera avanzar hacia un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump ante la ONU: “Cuba caerá”

Uno de los momentos destacados del discurso se produjo cuando Trump se refirió a Cuba. El presidente estadounidense aseguró que su gobierno mantiene una fuerte presión sobre la isla y afirmó que el régimen comunista “caerá”.

“El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás. Caerá”, sostuvo Trump durante su intervención.

El mandatario agregó que “el comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”. Según el relato difundido sobre el discurso, la delegación cubana abandonó la sala después de esas declaraciones.

Trump amenazó con “aniquilar” a Irán si no hay un acuerdo

La situación de Irán ocupó otro tramo central de la exposición de Trump. El presidente estadounidense afirmó que enfrenta una decisión entre alcanzar un acuerdo con Teherán o avanzar hacia una ofensiva de mayor magnitud.

“¿Hay un acuerdo o llevamos a Irán al infierno?”, planteó Trump, quien también habló de la posibilidad de “aniquilar” a la República Islámica si no se alcanza un entendimiento.

Al mismo tiempo, el mandatario sostuvo que espera llegar a un acuerdo después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Reuters informó que Washington y Teherán dieron señales este martes de una posible reanudación de las negociaciones, aunque persisten fuertes diferencias.

Trump también defendió las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán y sostuvo que fueron necesarias para impedir que Teherán desarrollara un arma nuclear. Irán, por su parte, ha negado que busque desarrollar armas nucleares.

Qué dijo Trump sobre Rusia y Ucrania

Al referirse a la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump volvió a mostrarse confiado en que será posible alcanzar un acuerdo.

“Va a suceder, creo, más rápido de lo que la gente cree. Están hartos”, afirmó el presidente estadounidense al referirse a los líderes de ambos países.

Trump tiene previsto reunirse este martes con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en Nueva York. Según Reuters, Zelenski busca avanzar en una posible tregua sobre los ataques contra infraestructura energética, mientras continúan los ataques rusos y ucranianos.

Trump volvió a apuntar contra México

El mandatario estadounidense también dedicó parte de su discurso a México y al combate contra los carteles del narcotráfico.

Trump afirmó que México es el “epicentro” de la violencia de los carteles y sostuvo que Estados Unidos no puede compartir una extensa frontera con un territorio que, según su caracterización, se encuentra bajo control de organizaciones criminales.

Además, comparó a los carteles con el Estado Islámico y planteó que sus integrantes deberían ser detenidos, exiliados o ejecutados.

Mayor presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

Otro de los anuncios estuvo relacionado con Groenlandia. Trump afirmó que Estados Unidos comenzará a desarrollar una mayor presencia militar en la isla y anticipó la construcción de dos bases.

El anuncio se produjo mientras Trump tiene previsto reunirse con autoridades de Dinamarca y Groenlandia. Reuters informó que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia avanzan en un acuerdo destinado a ampliar la presencia militar estadounidense en el territorio ártico.

Trump pidió la salida de los países de la Corte Penal Internacional

Durante su discurso ante la ONU, Trump también cuestionó a la Corte Penal Internacional (CPI) y pidió que los países miembros abandonen ese organismo.

El presidente estadounidense calificó a la institución como “fuera de control” y reclamó a sus integrantes que se retiren.

El planteo se suma a la confrontación de la administración Trump con organismos internacionales y forma parte de una política exterior que busca limitar el papel de instituciones multilaterales.

Trump y la inteligencia artificial: habló de “superinteligencia”

La inteligencia artificial también apareció entre los temas abordados por Trump. El mandatario se manifestó nuevamente en contra de imponer restricciones que, según su posición, puedan limitar el desarrollo de esta tecnología.

Durante su intervención propuso utilizar el término “superinteligencia” para referirse a los avances de la inteligencia artificial y destacó el papel que Estados Unidos pretende ocupar en ese campo.

El discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU se produjo en una jornada marcada por las guerras de Medio Oriente y Ucrania, además de las negociaciones diplomáticas sobre Irán y la creciente discusión sobre la presencia estadounidense en Groenlandia.

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