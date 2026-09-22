Trump ante la ONU: “Cuba caerá” y sus fuertes advertencias sobre Irán, Ucrania y América Latina

Desde el atril de la ONU, Trump defendió la política exterior de su gobierno y lanzó advertencias sobre distintos escenarios internacionales. En el caso de Irán, planteó que el país deberá elegir entre alcanzar un acuerdo con Washington o afrontar una escalada militar. También aseguró que espera avanzar hacia un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.