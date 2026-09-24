ATE confirmó la reincorporación de los 12 trabajadores despedidos de la Quinta de Olivos

El Gobierno había confirmado el 18 de septiembre el despido de 12 trabajadores civiles de la Quinta de Olivos, entre ellos el entonces intendente de la residencia, Osvaldo Javier Sosa. La administración de Javier Milei justificó la decisión en una reorganización vinculada con cuestiones de seguridad y presuntas “filtraciones” de información sobre las actividades del Presidente y su círculo cercano.