Política

ATE confirmó la reincorporación de los 12 trabajadores despedidos de la Quinta de Olivos

El sindicato informó que los empleados volverán a sus puestos tras las gestiones realizadas con el Gobierno. La medida revierte los despidos dispuestos la semana pasada, aunque los trabajadores serían reubicados fuera de la residencia presidencial.

CAMBIOS. La Quinta de Olivos y el personal permanente.
CAMBIOS. La Quinta de Olivos y el personal permanente.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ATE confirmó este jueves la reincorporación de los 12 empleados despedidos de la Quinta de Olivos, tras acordar con el Gobierno luego de las cesantías por presuntas filtraciones.
  • El Ejecutivo cesanteó al personal civil el 18 de septiembre al traspasar la administración a la Casa Militar por razones de seguridad, lo que desató protestas gremiales.
  • Los agentes no volverán a la residencia sino que serán reubicados en Casa Rosada y otras sedes, consolidando el control militar exclusivo sobre la seguridad presidencial.
Resumen generado con IA

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó este jueves la reincorporación de los 12 trabajadores despedidos de la Quinta de Olivos la semana pasada, en medio de la reorganización de la residencia presidencial y el traspaso de su administración a la Casa Militar.

“La organización y la lucha colectiva dieron resultado: les compañeres vuelven a sus puestos de trabajo”, informó ATE Capital, la filial porteña del sindicato que conduce Daniel Catalano. La organización agregó que el acuerdo representa un resultado de las gestiones realizadas tras las cesantías.

De acuerdo con la información publicada por DataClave, los trabajadores serían reincorporados pero reubicados en otros destinos, entre ellos la Casa Rosada y oficinas del Gobierno ubicadas en la calle 25 de Mayo.

Qué pasó con los trabajadores de la Quinta de Olivos

El Gobierno había confirmado el 18 de septiembre el despido de 12 trabajadores civiles de la Quinta de Olivos, entre ellos el entonces intendente de la residencia, Osvaldo Javier Sosa. La administración de Javier Milei justificó la decisión en una reorganización vinculada con cuestiones de seguridad y presuntas “filtraciones” de información sobre las actividades del Presidente y su círculo cercano.

En paralelo, el Ejecutivo dispuso que la Casa Militar asumiera el control integral de la residencia presidencial. El cambio implicó una modificación en la estructura de funcionamiento de la Quinta de Olivos y un desplazamiento de parte del personal civil.

Desde ATE cuestionaron los despidos y reclamaron la reincorporación de los trabajadores. Daniel Catalano había denunciado que los empleados se presentaron a trabajar y que no recibieron explicaciones sobre las desvinculaciones.

La posición de ATE frente a los despidos

Tras conocerse las cesantías, el gremio había declarado el estado de alerta y advertido sobre posibles medidas de fuerza. El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la decisión del Gobierno y reclamó que se respetara la estabilidad del empleo público.

Ahora, ATE Capital comunicó que las gestiones sindicales permitieron alcanzar un acuerdo para la reincorporación de los 12 trabajadores. La organización sostuvo que el resultado demuestra el efecto de la acción colectiva y llamó a sus afiliados a continuar organizándose frente a situaciones similares.

Qué cambia en la Quinta de Olivos

La reincorporación de los trabajadores se produce mientras continúa la reorganización de la residencia presidencial. La Casa Militar quedó a cargo de la seguridad y de funciones vinculadas con la administración de Olivos, luego de la decisión del Gobierno de modificar el esquema que funcionaba hasta septiembre.

Según informó La Nación, entre los trabajadores afectados por la reorganización había empleados de áreas como jardinería, administración, cocina, limpieza y otras tareas de funcionamiento de la residencia.

De esta manera, el conflicto por los despidos de la Quinta de Olivos dio un nuevo giro: los 12 trabajadores serán reincorporados, aunque la información disponible indica que no necesariamente regresarán a sus funciones originales dentro de la residencia presidencial.

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