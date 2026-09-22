Quién es Belén Agudiez, la funcionaria cercana a Karina Milei que renunció tras el escándalo de Olivos

María Belén Agudiez dejó de ser funcionaria del Gobierno de Javier Milei en medio de la crisis que atraviesa la Quinta de Olivos. Su renuncia como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026, publicado el lunes 21 de septiembre en el Boletín Oficial. La dimisión rige desde el 20 de septiembre y el decreto no especifica los motivos de la salida.