Quién es Belén Agudiez, la funcionaria cercana a Karina Milei que renunció tras el escándalo de Olivos

Resumen para apurados
- Belén Agudiez renunció a la Secretaría General el 21 de septiembre en Buenos Aires, tras denuncias por presuntas irregularidades en compras para la Quinta de Olivos.
- La salida ocurrió tras la denuncia de Marcela Pagano por posible desvío de fondos a un catering familiar y el desplazamiento de su cuñado como intendente de Olivos.
- La Justicia investigará si hubo corrupción en las contrataciones, mientras la Casa Militar asume el control del predio y reconfigura el entorno de confianza libertario.
María Belén Agudiez dejó de ser funcionaria del Gobierno de Javier Milei en medio de la crisis que atraviesa la Quinta de Olivos. Su renuncia como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia fue aceptada mediante el Decreto 1055/2026, publicado el lunes 21 de septiembre en el Boletín Oficial. La dimisión rige desde el 20 de septiembre y el decreto no especifica los motivos de la salida.
La salida de Agudiez se produjo después de los cambios implementados en Olivos y de la salida de Osvaldo Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la residencia presidencial y es su cuñado. Según publicó Perfil.com, la funcionaria había llegado al Gobierno de la mano de Karina Milei, con quien mantenía una relación de confianza.
El nombre de Agudiez quedó además vinculado a una serie de cuestionamientos sobre las compras de alimentos para Olivos. En particular, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia para que se investigue si parte de los alimentos adquiridos con fondos públicos pudieron haber sido derivados a un emprendimiento privado de catering relacionado con familiares de la exfuncionaria. Se trata de una hipótesis denunciada ante la Justicia que deberá ser investigada y acreditada.
Quién es Belén Agudiez y qué cargo ocupaba
Agudiez era subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, un área que tiene bajo su órbita servicios vinculados con el funcionamiento de dependencias presidenciales.
Entre sus responsabilidades se encontraban cuestiones relacionadas con el mantenimiento y funcionamiento de la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y la residencia presidencial de Chapadmalal, además de servicios de transporte y otras tareas operativas de la Secretaría General.
Su llegada a la estructura del Gobierno estuvo vinculada con su cercanía con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Antes de ocupar un cargo en la administración nacional, había participado de actividades políticas vinculadas con La Libertad Avanza.
Según la información publicada por Perfil.com, Agudiez conoció a Karina Milei en 2022, cuando participaba de una candidatura a diputada nacional. Al año siguiente integró una lista para competir por una banca de concejal en Escobar.
El vínculo familiar con la Quinta de Olivos
Uno de los aspectos que generó mayor atención alrededor de Agudiez fue su vínculo familiar con personas que también desempeñaban tareas en la Quinta de Olivos.
Su hermana Analía Agudiez estaba relacionada con la cocina de la residencia presidencial y es esposa de Osvaldo Sosa, quien hasta los últimos cambios en Olivos se desempeñaba como intendente de la quinta.
El vínculo cobró relevancia a partir de una denuncia presentada por Marcela Pagano. La diputada sostuvo que debía investigarse si alimentos adquiridos para la residencia presidencial pudieron haber sido utilizados en un emprendimiento privado de catering denominado Pancitos Caseros, relacionado con la familia Agudiez-Sosa.
Entre las compras mencionadas aparece una contratación de aproximadamente 29 toneladas de carne y embutidos por unos $500 millones. La existencia de la compra y los vínculos familiares son parte de la documentación y las denuncias difundidas; la eventual utilización de recursos públicos para un negocio privado constituye, en cambio, una hipótesis que deberá determinar la Justicia.
Según documentación citada por medios locales, tanto Agudiez como Sosa figuraban entre los funcionarios con competencia para intervenir en procedimientos de contratación relacionados con Olivos.
La publicación sobre Conan que generó polémica
Otro episodio que quedó asociado a la salida de Agudiez fue una publicación relacionada con Conan, el perro de Javier Milei.
Según publicó el periodista Juan Luis González en la revista Noticias, Agudiez había compartido desde la cuenta de su emprendimiento personal, Manada Crochet, un contenido humorístico de Gelatina que hacía referencia a Conan.
Perfil.com vinculó esa publicación con la sensibilidad que existe alrededor de la figura del perro del Presidente y señaló que el episodio fue interpretado como un posible motivo de conflicto dentro del oficialismo. La relación entre esa publicación y la salida de Agudiez, sin embargo, no fue confirmada oficialmente por el Gobierno.
La versión tomó fuerza porque González había titulado su artículo de Noticias “Causal de despido: una asesora de Karina Milei se burló de Conan” pocos días antes de que se conociera la renuncia.
Por qué le dicen "la brujita"
Perfil.com también reconstruyó otro aspecto de la relación entre Agudiez y Karina Milei: el interés por cuestiones vinculadas con el misticismo.
De acuerdo con la publicación, en el entorno de la funcionaria la llamaban “la brujita” y se le atribuía el interés por prácticas como la lectura de manos. La nota de Perfil.com relacionó esa faceta con la conocida inclinación de Karina Milei hacia cuestiones espirituales y esotéricas.
El medio también señaló que ambas son devotas de San Benito y utilizan su tradicional medalla como elemento de protección.
Estos aspectos forman parte del perfil personal que distintas publicaciones reconstruyeron sobre Agudiez, pero no constituyen por sí mismos una explicación oficial sobre su salida del Gobierno.
Del crochet y los aromatizadores a la Casa Rosada
Antes y durante su paso por la política, Agudiez desarrolló distintas actividades comerciales. Uno de sus emprendimientos fue Manada Crochet, dedicado a la fabricación y venta de muñecos tejidos, además de productos vinculados con la decoración.
Según la información publicada por Perfil.com, también estuvo relacionada con la venta de aromatizadores y velas y se presentó profesionalmente como relacionista pública.
En su currículum como candidata a concejal, Agudiez consignaba estudios en Relaciones Públicas en la UCES y formación vinculada con Defensa Nacional y Ciencias Políticas, entre otros antecedentes.
Durante la campaña presidencial de Javier Milei tuvo participación en actividades de comunicación y organización vinculadas al candidato libertario. Perfil.com señaló que también intervino en la organización de la presentación de Milei en la Feria del Libro.
La salida de Belén Agudiez y el futuro de la investigación
La renuncia de Agudiez fue oficializada el 21 de septiembre mediante el Decreto 1055/2026. El documento solamente señala que se acepta su dimisión y agradece los servicios prestados.
Su salida se produjo en un contexto de fuertes cambios en la Quinta de Olivos, que incluyeron el desplazamiento de personal civil y la salida de Osvaldo Sosa.
Mientras tanto, las denuncias de Marcela Pagano sobre las compras de alimentos y los posibles vínculos con emprendimientos privados quedaron planteadas ante la Justicia. Hasta el momento, esas acusaciones deben ser consideradas hipótesis de investigación y no hechos judicialmente comprobados.
El caso dejó así bajo la lupa a una funcionaria que había construido su carrera política al calor de su cercanía con Karina Milei y que, hasta su renuncia, ocupaba un área con responsabilidades directas sobre el funcionamiento de las residencias presidenciales.