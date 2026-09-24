Carlos Presti desplazó al liquidador de ex Iosfa y la crisis financiera sigue sin resolución

La salida de Guzmán se produjo después de una reunión con Presti en el despacho del ministro y en medio de las dificultades que atraviesa el proceso de disolución del organismo. La liquidación enfrenta un pasivo de $213.902 millones, deudas con prestadores y proveedores del sistema sanitario y un esquema financiero que, según documentación presentada por el propio administrador saliente, continúa generando nuevas obligaciones.