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Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en mayo de 2026

Conocé cuáles son los nuevos montos para el quinto mes del año.

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas percibe los estos montos según la jerarquía El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas percibe los estos montos según la jerarquía
04 Mayo 2026

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Defensa de Argentina oficializó para mayo de 2026 una actualización salarial para las Fuerzas Armadas y personal naval mediante la Resolución Conjunta 10/2026.
  • La medida, publicada en el Boletín Oficial, fija escalas que van desde $686.838 para voluntarios hasta $3.161.227 para generales, abarcando también a la Policía de Establecimientos.
  • Este ajuste busca recomponer los ingresos del sector militar frente a la coyuntura económica y establece un nuevo piso remunerativo para las jerarquías de las fuerzas federales.
Resumen generado con IA

El personal militar y de establecimientos navales que integra las Fuerzas Armadas Argentinas percibe en mayo una actualización salarial, lo que implica cambios en los ingresos de cada categoría dentro de la estructura.

La medida fue establecida por el Ministerio de Defensa a través de la Resolución Conjunta 10/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se fijó una nueva escala de haberes con el detalle correspondiente a cada rango jerárquico.

A continuación, la grilla oficial con los haberes mensuales correspondientes al quinto mes del año:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $3.161.227.

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.819.120.

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.568.496.

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.249.776.

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.956.072.

Suboficial Mayor: $1.580.610.

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.541.059.

Suboficial Principal: $1.401.249.

Capitán, Teniente de Navío: $1.276.302.

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.242.227.

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.135.195.

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $1.092.677.

Teniente, Teniente de Corbeta: $1.023.416.

Sargento, Cabo Principal: $980.975.

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $926.881.

Cabo Primero: $880.369.

Cabo, Cabo Segundo: $814.831.

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $742.200.

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $686.838.

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en mayo de 2026

La normativa también alcanza a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en mayo perciben los siguientes salarios:

Comisario Inspector: $974.487.

Comisario: $935.355.

Subcomisario: $870.011.

Oficial Principal: $758.765.

Oficial Inspector: $690.264.

Oficial Subinspector: $577.305.

Oficial Ayudante: $478.197.

Oficial Subayudante: $420.571.

Subescribiente: $686.712.

Sargento Primero: $518.787.

Sargento: $497.137.

Cabo: $398.633.

Agente de Primera: $385.310.

Agente de Segunda: $379.074.

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