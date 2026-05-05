Renunció Sergio Maldonado, titular de la obra social de las Fuerzas Armadas

La crisis de salud que excede al PAMI

Según el informe que el Ministerio de Defensa presentó ante la Cámara de Diputados la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 era de $248.600.811.333,39. El pasivo incluye: $161 millones en servicios básicos; $16.290 millones en reintegros; $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).