Presti divide opiniones: para una parte de la oposición es un “retroceso”

La voz de los organismos de derechos humanos se sumó a las críticas, con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , tildando la designación como “una provocación” del gobierno de Milei. Carlotto advirtió que nombrar a un militar al frente de la cartera significa “iniciar una situación de violencia en la sociedad”, en clara alusión al pasado de golpes de Estado y dictaduras militares que sufrió el país.