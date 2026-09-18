Qué hacer del 18 al 20 de septiembre: San Miguel de Tucumán prepara un fin de semana lleno de actividades gratuitas

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza actividades gratuitas del 18 al 20 de septiembre en espacios públicos para celebrar la llegada de la primavera.
- Con pronóstico de 30 °C, el cronograma al aire libre incluye paseos en bus turístico, talleres de folclore, espectáculos infantiles y recorridos históricos con inscripción.
- La iniciativa busca dinamizar el turismo urbano y promover el uso de los espacios comunitarios mediante opciones de recreación accesibles para vecinos y visitantes.
El fin de semana del 18 al 20 de septiembre llega con buen clima y temperaturas que rozarán los 30 °C en San Miguel de Tucumán, un escenario ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La agenda cultural de la Municipalidad incluye propuestas gratuitas para todas las edades, con paseos turísticos, recorridos guiados, música, folclore, espectáculos y encuentros especiales para celebrar la llegada de la primavera.
Actividades para el viernes 18 de septiembre
Visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste (Asunción 150) de 10 a 20. Se debe realizar una inscripción previa en el siguiente link: https://luma.com/calendar/cal-c3ni785dBgERBC6
Paseo turístico “La Ruta de la Empanada Tucumana” a las 12. Los participantes visitan tres restaurantes de la ciudad, donde pueden degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas. Salida de Laprida primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 14 a 20. Llevar DNI.
Taller de folclore gratuito en la Plaza del Barrio San Martín a las 18, ubicada en Horacio Poviña y Alsina. La jornada forma parte del ciclo La Muni en las Plazas.
Jornada especial de Ciudad Activa en el Complejo Ledesma, ubicado en 25 de Mayo y avenida Sarmiento a las 19. Un encuentro que unirá a los alumnos de todos los lugares que forman parte de Ciudad Activa, con premios, sorteos y entrega de diplomas, para celebrar y reconocer la trayectoria del profesor Osvaldo Barrera.
Paseo turístico “SMT con acento Francés”, en conjunto con la Alianza Francesa de Tucumán a las 19. Los participantes conocerán la influencia francesa en la historia, la arquitectura y el patrimonio de la ciudad, además habrá diferentes paradas con artistas invitados. La salida es desde calle Laprida primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
Encuentro Coral de Primavera en el Museo de la Industria Azucarera, en el Parque 9 de Julio a las 20. Entrada libre.
Actividades para el sábado 19 de septiembre
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI.
Visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste (Asunción 150) de 10 a 20. Se debe realizar una inscripción previa en el siguiente link: https://luma.com/calendar/cal-c3ni785dBgERBC6.
“Jubilazo” en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio de 16 a 20. Se realizará la elección de la reina y el rey de los jubilados (inscripción abierta el mismo día), con una fiesta de música y baile, premios y sorteos. Participará la Banda de Música Municipal "Maestro Luzbel Giacobbe". Entrada libre y gratuita.
Recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela a bordo del Bus Turístico SMT, que saldrá de calle Laprida primera cuadra a las 16. Inscripciones en el link al final de la nota.
Taller gratuito de folclore a cargo del profesor Fredy Vaca en Plaza Temática, Congreso y San Lorenzo a las 17. Entrada libre.
El show de Macacho en el Parque Guillermina, ubicado en Av. Mate de Luna 4100 a las 17. En este show circense, Macacho despliega distintas destrezas como malabares con distintos objetos, equilibrio en monociclos, magia y sorprendentes actos con fuego. Entrada libre.
“Expo Joven” en la plaza Independencia de 17 a 22. Habrá show con cantantes y grupos de baile.
Recorrido nocturno del Bus Turístico SMT: "Las luces de mi ciudad". La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra a las 20. Inscripciones en el link al final de la nota.
Tercera edición de “Ciudad Orquesta” en Casa Museo de la Ciudad, Salta 532 a las 20. Contará con la presentación de la Orquesta Juan XXIII, la Orquesta del Conservatorio Provincial de Música, Esquinas: Laboratorio de Hip Hop, Adriana Tula, Francisco Santamarina y Hugui López. Entrada libre.
Actividades para el domingo 20 de septiembre
"Pedaleando el Parque 9 de Julio", un recorrido en bicicleta, que comienza en la zona de la escultura de Diana y Endimión, a la altura de la rotonda de avenida Soldati y Benjamín Aráoz a las 11. Habrá bicicletas disponibles y también se puede participar con bicicleta propia. Inscripciones en el link al final de la nota.
Circuito City Tour con Cementerio del Oeste: recorrido guiado a bordo del Bus Turístico. Salida de Laprida primera cuadra a las 16. Inscripciones en el link al final de la nota.
Edición especial del "Patio del Bicentenario" para recibir la primavera, en la Casa del Bicentenario, Av. Adolfo de la Vega 505 a las 16. Tarde de tradición con mateada criolla y danzas folclóricas. Entrada libre.
Concierto de la Banda de Música Municipal "Maestro Luzbel Giacobbe" en Plaza Independencia a las 19, en el marco de los festejos para recibir la primavera.
Horario de la Oficina de Información Turística
La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), abre de lunes a viernes de 8 a 14 y de 15 a 21. Sábados, domingos y feriados de 8 a 20.
Enlace para la inscripción a actividades.