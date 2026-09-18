Qué hacer del 18 al 20 de septiembre: San Miguel de Tucumán prepara un fin de semana lleno de actividades gratuitas

Actividades para el domingo 20 de septiembre

"Pedaleando el Parque 9 de Julio", un recorrido en bicicleta, que comienza en la zona de la escultura de Diana y Endimión, a la altura de la rotonda de avenida Soldati y Benjamín Aráoz a las 11. Habrá bicicletas disponibles y también se puede participar con bicicleta propia. Inscripciones en el link al final de la nota.